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Владимир Путин отметил результативность таможенного контроля в России

И поручил разобраться с жилищными проблемами сотрудников ФТС на Дальнем Востоке
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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Налоговые сборы в бюджет России в первом полугодии 2024 года выросли на 500 млрд рублей — до 3,36 трлн. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с руководителем ФТС Валерием Пикалевым, которая прошла 18 июля. Результативность таможенного контроля в целом растет: выявлено 49 тыс. т товаров, перемещаемых с нарушениями. Как ФТС планирует сократить время досмотра на границе до 10 минут и с какими проблемами столкнулись сотрудники таможенной службы на Дальнем Востоке — в материале «Известий».

Что обсуждали на встрече

Федеральная таможенная служба ведет полномасштабную цифровизацию как на границе при контроле пунктов пропуска, так и в таможенных органах внутри страны. Это позволит достичь поставленной задаче — сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут, рассказал на встрече с Владимиров Путиным руководитель ФТС Валерий Пикалев. Также внедряется система электронной очереди: она уже функционирует в ряде автомобильных пунктах пропуска. «Растет результативность таможенного контроля, увеличивается автоматизация, повышается пропускная способность, увеличивается, в том числе за счет внедрения цифровых технологий», — заметил президент.

Таможенные сборы за первое полугодие 2024-го выросли на 500 млрд рублей, сказал Владимир Путин. По данным главы ФТС, за этот срок они выросли до 3,36 трлн рублей. Еще 25 млрд поступлений в бюджет РФ обеспечил контроль после выпуска товаров. Глава таможенного ведомства особо отметил работу мобильных групп: благодаря им выявлено почти 4 тыс. транспортных средств и около 49 тыс. т товаров, перемещаемых с нарушениями. На сегодня уже возбуждено порядка 1,2 тыс. уголовных и 83 тыс. административных дел.

Одним из приоритетов для Федеральной таможенной службы остается содействие Минобороны при оформлении товаров для предприятий ОПК и трудоустройстве участников СВО. Ведомство готовит отдельный приказ, который позволит им занимать еще больше постов в ФТС. «В этом месяце я побывал в донецкой и луганской таможнях. Мы проговорили как с личным составом, так и с членами семей бойцов о тех проблемах, которые сейчас их волнуют. Безусловно, все они взяты на контроль и в ближайшее время будут выполнены», — сказал Валерий Пикалев.

Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с обеспечением жильем сотрудников таможни на Дальнем Востоке, поскольку там есть «затяжка» с выделением средств. Глава ведомства подчеркнул, что в настоящий момент 3,6 млрд рублей в бюджете на эти цели предусмотрены, но пока не определено, кто же будет главным распределителем.

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