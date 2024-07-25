Блочная натура: политика НАТО усиливает конфликтный потенциал в Азии

Запад рассматривает Юго-Восточную Азию как сферу своих интересов и все чаще выстраивает коммуникации со странами региона с целью оторвать их от влияния Китая, но и для России этот регион важен в рамках политики разворота на Восток . Об этом говорят опрошенные «Известиями» аналитики, комментируя заявления Сергея Лаврова, которые он сделал на мероприятиях по линии АСЕАН , проходящих сейчас в Лаосе. По словам главы МИД РФ, Москва и Пекин должны сообща бороться с влиянием внешних факторов и создавать стабильную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О сложностях дипломатической ситуации, в которой оказались государства АСЕАН, — в материале «Известий».

Россия противостоит росту влияния Запада в АТР

Россия и Китай должны в кооперации противодействовать вмешательству в дела Юго-Восточной Азии со стороны внешних игроков . Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече со своим китайским коллегой Ван И, которая прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 25 июля во Вьентьяне.

— Другие многосторонние площадки также имеют важное значение. Среди них, конечно же, АСЕАН и вся асеаноцентричная архитектура. У нас единая позиция — мы должны делать все, чтобы не позволить ее разрушить . И сегодня мы подробно поговорили об этом только что на встрече с коллегой из Лаоса. Считаем важным такой диалог продолжать, сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в процветание и благополучие , — сказал российский министр иностранных дел.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И (слева направо) Фото: ТАСС/AP/пресс-служба МИД РФ

Во Вьентьяне у Лаврова была насыщенная программа: только в четверг он провел переговоры с коллегами, помимо КНР и Лаоса, из Индонезии, Камбоджи, Брунея и Восточного Тимора. Был подписан ряд двусторонних документов. В рабочей программе главы МИД РФ значатся еще несколько встреч.

В центре внимания во время всех переговоров находилась архитектура безопасности стран региона . В частности, этот вопрос поднимался на встрече с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. «Особое внимание было уделено практическим аспектам двустороннего сотрудничества, вопросам формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-индонезийского взаимодействия на площадке ООН», — говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

И хотя политики проявили дипломатичность и не указывали напрямую на те самые внешние силы, которые пытаются перестроить систему безопасности в регионе, журналисты в пресс-центре, обсуждая мероприятие, понимали, что речь идет о НАТО в целом и США в частности. Впрочем, для таких догадок есть все основания. Буквально за день до прибытия Сергея Лаврова в Лаос в Белом доме заявили о собственных попытках сформировать новую региональную архитектуру в АТР . Причем ее цели даже не скрываются: Вашингтон напрямую указывает, что фактически его цель — создать коалицию стран, направленных против Китая и КНДР.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Речь идет, по сути, о создании новой региональной архитектуры, которая позволит укрепить регионы Индийского и Тихого океанов для отражения всех видов вызовов, будь то со стороны КНР, КНДР, [в контексте] изменения климата, или любых других угроз и вызовов, — заявила 24 июля старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер на семинаре в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

США делают ставку на десять стран, образующих регион Юго-Восточной Азии в том числе и потому, что это « четвертая по размеру экономика мира и, вероятно, самая молодая, динамичная и быстро растущая точка земного шара », дополнил Рапп-Хупер помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Какие цели преследуют США в Юго-Восточной Азии

Неделей ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что планирует посетить Лаос в дни проведения мероприятий АСЕАН с целью укрепить связи Вашингтона со странами региона. Однако 25 июля на саммите он не был замечен . Впрочем, встречу посетили представители других западных государств, хотя и не на самом высоком уровне. Очевидно, страны НАТО действительно имеют планы усиливать свое влияние в регионе.

Причем такая политика, судя по всему, обсуждается уже не первый год. В 2023-м СМИ писали, что во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе страны-члены организации кулуарно достили договоренности укреплять сотрудничество со странами АСЕАН и островными государствами в Тихом океане перед лицом действий Пекина. Примечательно, что в том саммите в качестве приглашенных стран-партнеров НАТО принимали участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Австралии Энтони Альбанезе. Все эти страны в той или иной мере пытаются противодействовать растущему влиянию КНР в регионе.

Встреча лидеров НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года Фото: Global Look Press/Ak Party Office

Ключевая цель политики Запада в отношении АСЕАН на сегодня — превратить регион в еще одну горячую точку, на этот раз на границе с Китаем , говорит «Известиям» руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

— Запад постоянно говорит странам региона о китайской угрозе, и не только с точки зрения политических отношений, но и чисто экономических. Потому что АСЕАН сегодня — главный торгово-экономический партнер Китая. Поэтому цель однозначная — эти отношения подорвать. У американцев даже сформулирована конкретная политика — hedge policy, то есть политика создания преград , напряженности и конфликтов на границе Китая. То есть когда страны выступают противниками Пекина, а за их спиной, соответственно, стоят уже США и, видимо, коллективный Запад в лице НАТО, — считает Мосяков.

В рамках такой политики по дипломатическим каналам Вашингтон пытается убедить своих партнеров в регионе, что любые действия Китая трактуются как якобы угроза их национальному суверенитету , в соответствующем направлении идет подготовка местных элит. В рамках дискурса о якобы агрессивном Китае США предлагают себя в качестве защитника их интересов.

Военнослужащие армии КНР Фото: TASS/Zuma/Wang Yu

Такой подход со стороны Белого дома исходит из того, что Запад традиционно видит страны АСЕАН сферой своих интересов. И если в годы холодной войны США рассматривали ассоциацию как антикоммунистический буфер в регионе, то теперь они наращивают свою значимость здесь для сдерживания как раз КНР, утверждает научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Павел Шатерников.

В этом контексте эксперт видит формирование в регионе «дилеммы безопасности», сформулированной древним мыслителем Фукидидом, когда Китай вынужден усиливаться, поскольку видит, что его геополитический соперник сам пытается усилить влияние.

— Устремление к укреплению позиций Запада в регионе не остается без внимания китайской стороны, которая вынуждена озаботиться обеспечением безопасности своих юго-восточных границ , — говорит Шатерников «Известиям».

Военнослужащие армии КНР Фото: TASS/Zuma/Wang Yu

В такой конфигурации Россия также заинтересована в обеспечении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку общая политика «разворота на Восток» должна опираться на надежные и прогнозируемые связи в том числе со странами АСЕАН. Поэтому Москва в последние годы активизировала взаимодействие в этом направлении. Страны региона также заинтересованы в кооперации с РФ, поскольку нуждаются в поставках вооружений, удобрений, продукции сельского хозяйства, указывают эксперты.