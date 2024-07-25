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Врио главы Вологодской области перешел на английский на совещании по ЕГЭ

Врио губернатора Вологодской области перешел на английский, узнав результаты ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании областного правительства заговорил на английском, узнав о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку выпускников региона. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» в четверг, 25 июля.

Сначала Филимонову доложили о том, что результаты школьников по многим предметам оказались выше, чем в среднем по стране. Однако, как только он услышал о том, что местные выпускники сдали ЕГЭ по английскому и информатике хуже, чем в других регионах, заговорил на иностранном языке.

«В чем проблемы с английским языком? <...> Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос», — сказал врио губернатора на английском языке.

В июне врио губернатора зачитал рэп во время выступления на Дне молодежи. Филимонов исполнил его на английском языке. По его словам, он импровизировал и хотел показать свою открытость всему новому, пишет «Газета.Ru».

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Ранее, 17 июля, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что 73% школьников, которые воспользовались правом на пересдачу одного из предметов, смогли улучшить свой результат. Еще у 9% участников баллы не изменились, что подтвердило их знания. Всего ЕГЭ пересдавали более 105 тыс. школьников.

В Минобрнауки в начале июля уточнили, что пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы. Ее результаты будут учитываться наравне с прочими, а главным критерием останется сумма конкурсных баллов.

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