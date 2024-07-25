Подозреваемый во взрыве в Москве служил греко-католическим алтарником

Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке возле жилой многоэтажки в Москве Евгений Серебряков был министрантом греко-католического прихода. Об этом сообщила 25 июля прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

«Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», — рассказала она «РИА Новости».

Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов уточнил, что мужчина появлялся в соборе. Также Серебрякова видели несколько прихожан. Однако другой информации у священника нет.

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве накануне. В результате пострадал мужчина, ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Подозреваемый, который заложил взрывчатку, мог, предположительно, приехать к дому военного на такси. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) РФ рассказали, что личность подозреваемого установлена. В этот же день россиянин, подозреваемый в подрыве, был задержан в Турции.