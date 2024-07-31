Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В заключительном месяце лета вступят в силу несколько изменений, которые упростят жизнь граждан. Так, с 1 августа на едином портале будет доступна информация обо всех услугах, полученных в различных органах власти и организациях, а для назначения пособия на ребенка в возрасте до 17 лет по месту фактического проживания или временной регистрации больше не понадобится предоставлять подтверждающий документ, если соблюдены определенные условия. Об этих и других важных нововведениях августа читайте в традиционном материале «Известий».

Нормы завещания цифровых рублей

1 августа 2024 года вступает в силу норма, определяющая порядок совершения распоряжений о наследовании и завещании цифрового рубля. Она разработана правительством по согласованию с Центробанком. Напомним, сам закон, позволяющий такие действия, был принят в конце лета прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теперь оформить соответствующий документ можно не только с помощью нотариуса, но и в банке, в котором открыт конкретный счет. Таким образом, цифровую валюту, как наличные и безналичные рубли, наследники смогут получить до истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

Изменения порядка назначения единого пособия

С 5 августа изменятся правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации без представления заявителем документа, который подтверждал бы адрес места жительства, но в том случае, если пособие раньше уже назначалось в другом регионе и было соблюдено одно из условий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Например, если заявитель или его супруг отчисляет налог с доходов или получает пенсию именно в новом регионе. При ином раскладе доказывать место фактического проживания придется документально: договором найма, справкой о посещении ребенком детского сада или школы.

Помимо этого, на федеральном уровне повысят пособия тем, кто в августе будет переоформлять детские выплаты, назначенные в прошлом году.

Общение с должниками

5 августа введут новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь, напоминая о возврате просроченного кредита и обсуждая варианты погашения долга с заемщиком, компании должны записывать и хранить информацию о ходе процесса не менее трех лет. О записи разговора клиента должны оповещать в начале взаимодействия. Следить за выполнением требований будет Федеральная служба судебных приставов.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Если у банка нет необходимого оборудования или программного обеспечения для записи, а также если оно не соответствует требованиям, то организация не сможет вести переговоры и обмениваться сообщениями с заемщиками.

Стандарт домов по ИЖС

Росстандарт утвердил национальный стандарт «зеленого» (экологичного и энергоэффективного) индивидуального жилищного строительства. Документ, предназначенный для частных домов, вступает в силу 1 августа в добровольном порядке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Новый ГОСТ включает в себя восемь категорий и 45 критериев, в том числе архитектуру, энергоэффективность, инженерное обеспечение и нормы отходов производства и потребления. В соответствии с ними будет решаться, какой сертификат соответствия на свои проекты получит застройщик. По мнению правительства, такой подход улучшит качество ИЖС.

Новые возможности «Госуслуг»

С 1 августа в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги» обязаны направлять сведения обо всех услугах, которые включены в реестр муниципальных или государственных услуг и предоставляются в электронной форме. Это позволит гражданам видеть сведения о своих обращениях в различные органы власти, учреждения и организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После нововведений пользователи единого портала смогут получать данные по своим обращениям, даже если обращались в учреждение лично, а не онлайн.

До этого подобная информация отображалась, если речь шла об услугах из федерального перечня, утвержденного правительством России.

Формирование местной администрации

22 июля Владимир Путин подписал закон, позволяющий муниципальным депутатам участвовать в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать ее заместителей, а еще — руководителей отраслевых и территориальных органов. Такое право необходимо закрепить в уставе муниципального образования, где также пропишут формы и порядок процедуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Документ вступает в силу спустя 10 дней после момента опубликования.

Перевозки грузов

С начала месяца по 1 июня 2025 года в России пройдет эксперимент по внедрению информационной системы для оформления перевозок грузов. «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» создаст «единое окно» для документов, которые ведутся, а также получаются автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом на всех этапах грузоперевозок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо этого, появится электронный рейтинг грузоперевозчиков и будет отработано взаимодействие новой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков. Помимо перевозчиков, получателей и отправителей грузов, в апробации примут участие экспедиторы, операторы подвижного состава и владельцы структуры железнодорожного транспорта, а также органы исполнительной власти.

Закрытие Ленинградского вокзала

С 11 августа на реконструкцию закроют пассажирское здание Ленинградского вокзала. Московский метрополитен интегрирует его в систему городского транспорта. Все электрички и поезда дальнего следования, в том числе «Сапсаны» и «Ласточки», продолжат прибывать и отправляться по расписанию , но идти к вагонам придется по улице. Для пассажиров разместят понятную навигацию с объяснением пути к поездам, а купить билеты можно будет на соседних Казанском и Ярославском вокзалах.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кроме того, выходы №1 и №2 станции метро «Комсомольская» закроют на вход.

Прочие изменения

С 1 августа традиционно пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Это происходит не за счет индексации, а зависит от уплаты работодателем социальных взносов за таких сотрудников в 2023 году. Размер прибавки рассчитывается автоматически и индивидуально, но не может превышать трех пенсионных коэффициентов. Увеличения выплаты стоит ожидать независимо от того, сколько месяцев человек проработал в прошлом году, однако этот факт повлияет на размер прибавки, как и сумма взносов. Также в августе проходит ежеквартальный перерасчет выплат членам летных экипажей и шахтерам.

В августе завершается период поступления в российские вузы. Университеты будут принимать оригиналы документов до 3 августа, а с 4 по 9 августа опубликуют приказы о зачислении. Если абитуриент планирует поступать на платной основе, времени на выбор учебного заведения немного больше — до 20 августа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Израиль вводит электронные разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у государства действует безвизовый режим, в том числе и России. С 1 августа ETA-IL необходимо получать всем путешественникам. Запрашивать разрешение на въезд россиянам следует заранее — за 48 часов до въезда в страну в онлайн-сервисе. При этом, чтобы посетить Израиль, визу оформлять не нужно.

Также до 1 августа 2024 года Госдума должна утвердить новые параметры налоговой системы, внеся соответствующие поправки в НК РФ. Они определят основные критерии модернизации и, по мнению правительства, позволят справедливо распределять налоговую нагрузку с учетом доходов плательщиков, не допуская уклонения от уплаты налогов или занижения платежей. Одновременно с этим к 31 июля власти представят предложения по установлению льготного режима налогообложения для некоторых категорий предприятий и по параметрам налоговой амнистии для налогоплательщиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко