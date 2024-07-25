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Сервисы кикшеринга выписали 211 тыс. штрафов с начала сезона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С начала сезона операторы кикшеринга применили к пользователям электросамокатов 424 тыс. санкций. За этот период 213 тыс. учетных записей было заблокировано, всего было выписано 211 тыс. штрафов. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает Motor.ru.

Как отмечается, с конца мая операторы повысили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. К примеру, за езду в нетрезвом виде штраф достигает 150 тыс. рублей. Информацию о нарушениях сервисы получают от неравнодушных граждан, собственных команд, а также Госавтоинспекции и ЦОДД (в Москве) и сотрудников, контролирующих платную парковку (в Санкт-Петербурге).

Операторам кикшеринга передают фото и видео с городских камер, которые фиксируют нарушения по номерам на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Госавтоинспекция проводит с сервисами совместные рейды по поиску нарушителей.

Продвижение и наказание: кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги ГАИ
Пользователи самокатов уже получают штрафы за нарушение ПДД

19 июня стало известно, что в Госдуме предложили создать в крупных городах электросамокатную полицию. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, он направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

7 июня сообщалось, что операторы кикшеринга начали закрывать доступ несовершеннолетним к электросамокатам. За две недели был закрыт доступ почти к 4 тыс. учетных записей.

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