В России открыли лабораторию по развитию суверенного и безопасного ИИ

Ученые научно-исследовательского центра T-Bank AI Research совместно с Центральным университетом запустили новый проект, посвященный развитию систем искусственного интеллекта и больших языковых моделей, сообщили компании в совместном заявлении. Главной задачей, которую будут решать ученые совместно со студентами, является развитие суверенного и безопасного искусственного интеллекта.

В новой лаборатории Omut AI участники проекта будут изучать инновационные методики развития ИИ, заниматься обучением соответствующих моделей, подбирают новые формулы и коды. По их мнению, необходимо сделать так, чтобы искусственный интеллект был предсказуемым и подконтрольным человеку — например, ответы чат-бота должны быть не только правильными, но и этичными.

«Это не всегда бывает так, потому что эти системы учатся на открытых данных из интернета, где много лживой и оскорбительной информации. Важно придумать методы, которые будут адаптировать систему искусственного интеллекта под ожидания пользователя», — говорит сотрудник лаборатории Omut AI, исследователь Борис Шапошников.

Искусственный интеллект основывается на больших данных и стремительно развивается. По мнению экспертов, эту перспективную отрасль сегодня можно развивать только при участии бизнеса.

«Бизнес не только имеет финансовые, информационные, компьютерные и прочие ресурсы для расчётов и построения сложных нейронных сетей, но ещё и является владельцем тех самых данных, с которыми ведется работа», — объясняет ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

В планах лаборатории Omut AI — работа не только с текстом, но также со звуками и изображениями. К проектам учёных в Omut AI уже могут присоединиться студенты Центрального университета, однако, чтобы стать частью команды, им придется пройти профессиональный отбор. Главный принцип лаборатории — открытые исследования, подчеркивают ученые: результаты проводимых ими экспериментов будут доступны всему научному сообществу.