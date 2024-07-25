Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В Минсельхозе спрогнозировали стабильную ситуацию с ценами на арбузы и дыни

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за последние годы производство бахчевых культур, к которым относятся арбуз и дыня, держится на уровне 0,6-0,7 млн т, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке. Об этом сообщили «Известиям» в Минсельхозе в четверг, 25 июля.

В министерстве также отметили, что ожидают сохранение стабильной ситуации, в том числе в отношении цен, и в дальнейшем.

Ранее, 23 июля, «Парламентская газета», ссылаясь на специалиста по выращиванию бахчевых культур Романа Пономарева, сообщила, что арбузы в России могут подорожать на 50% в текущем году. Кроме того, директор «Ягодного союза» Ирина Козий выразила мнение, что могут подорожать и дыни.

В Минсельхозе же уточнили, что, по оперативным данным органов управления агропромышленного комплекса регионов РФ, в текущем году урожай бахчевых культур в организованном секторе ожидается в объеме 645 тыс. т. Это на 0,5% выше показателя прошлого года. По состоянию на 23 июля, уже собрано 50,3 тыс. т бахчевых, что на 16,1% выше темпов 2023-го.

«В целом за последние годы производство бахчевых культур в организованном секторе держится на уровне 0,6–0,7 млн т, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке. Ожидается, что стабильная ситуация, в том числе в отношении цен, сохранится и в дальнейшем. Традиционным лидером по бахчевым культурам является Астраханская область, где сосредоточено более 40% от общего объема производства в стране. Также к основным производителям бахчевых относятся Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Херсонская области, Краснодарский край, Республики Дагестан, Крым и Чеченская Республика», — отметили в министерстве.

Кроме того, там объяснили, что с учетом природно-климатических условий сезон бахчевых в России приходится на вторую половину года. В первой половине года на полки магазинов поступает преимущественно импортная продукция из дружественных стран, среди которых Узбекистан, Турция, Азербайджан, Китай, Колумбия, Вьетнам.

«При этом поставки из-за рубежа значительно ниже объемов внутреннего производства и находятся на одном уровне в последние годы», — добавили в министерстве.

Сладкая жизнь: как арбузы попали в высокую гастрономию
И как лучше всего употреблять летнюю ягоду, чтобы не навредить здоровью

17 июля врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что при выборе арбуза можно постучать по нему: если он зрелый, то должен издавать глухой звук. Если же он звонкий, то это может быть свидетельством того, что плод еще недостаточно созрел.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024