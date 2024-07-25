В Минсельхозе спрогнозировали стабильную ситуацию с ценами на арбузы и дыни

В России за последние годы производство бахчевых культур, к которым относятся арбуз и дыня, держится на уровне 0,6-0,7 млн т, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке. Об этом сообщили «Известиям» в Минсельхозе в четверг, 25 июля.

В министерстве также отметили, что ожидают сохранение стабильной ситуации, в том числе в отношении цен, и в дальнейшем.

Ранее, 23 июля, «Парламентская газета», ссылаясь на специалиста по выращиванию бахчевых культур Романа Пономарева, сообщила, что арбузы в России могут подорожать на 50% в текущем году. Кроме того, директор «Ягодного союза» Ирина Козий выразила мнение, что могут подорожать и дыни.

В Минсельхозе же уточнили, что, по оперативным данным органов управления агропромышленного комплекса регионов РФ, в текущем году урожай бахчевых культур в организованном секторе ожидается в объеме 645 тыс. т. Это на 0,5% выше показателя прошлого года. По состоянию на 23 июля, уже собрано 50,3 тыс. т бахчевых, что на 16,1% выше темпов 2023-го.

«В целом за последние годы производство бахчевых культур в организованном секторе держится на уровне 0,6–0,7 млн т, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке. Ожидается, что стабильная ситуация, в том числе в отношении цен, сохранится и в дальнейшем. Традиционным лидером по бахчевым культурам является Астраханская область, где сосредоточено более 40% от общего объема производства в стране. Также к основным производителям бахчевых относятся Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Херсонская области, Краснодарский край, Республики Дагестан, Крым и Чеченская Республика», — отметили в министерстве.

Кроме того, там объяснили, что с учетом природно-климатических условий сезон бахчевых в России приходится на вторую половину года. В первой половине года на полки магазинов поступает преимущественно импортная продукция из дружественных стран, среди которых Узбекистан, Турция, Азербайджан, Китай, Колумбия, Вьетнам.

«При этом поставки из-за рубежа значительно ниже объемов внутреннего производства и находятся на одном уровне в последние годы», — добавили в министерстве.

17 июля врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что при выборе арбуза можно постучать по нему: если он зрелый, то должен издавать глухой звук. Если же он звонкий, то это может быть свидетельством того, что плод еще недостаточно созрел.