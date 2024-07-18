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Диетолог дала советы по выбору арбуза

Диетолог Разаренова: спелый арбуз должен издавать глухой звук при постукивании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала, как выбрать хороший арбуз.

В беседе с радио Sputnik в среду, 17 июля, врач посоветовала постучать по арбузу: если он зрелый, то должен издавать глухой звук. Если же он звонкий, это может быть свидетельством того, что плод еще недостаточно созрел.

Также она рассказала, что вес арбуза должен соответствовать его размеру. Также плод не должен быть слишком мягким или твердым. Она также призвала обращать внимание на хвостик арбуза: если он сочный и зеленый, то, скорее всего, арбуз сняли слишком рано, пишет RT.

Помимо этого, Разаренова призвала не покупать нарезанные арбузы. По ее словам, в таком случае нельзя с точностью сказать, когда это сделали, потому плод может оказаться несвежим, сообщает 360.ru. В нарезанном виде арбузы быстро портятся из-за высокого содержания в них сахара и воды. Также если его нарезали и неправильно хранили или обрабатывали, он может стать источником бактерий и других микроорганизмов.

В начале июля диетолог Андрей Бобровский указал на опасность ранних арбузов. По его словам, в них слишком много нитратов: производители применяют удобрения для ускорения роста бахчевых. Есть эту ягоду, не опасаясь за негативные последствия, можно только с августа, сообщает НСН.

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15 июля врач-эксперт Вера Сережина рассказала, что употреблять арбузы и дыни не стоит людям с сахарным диабетом и ожирением. Также от употребления этих плодов следует воздержаться людям, имеющим проблемы с ЖКТ, такие как острый панкреатит, тяжелые заболевания поджелудочной железы, камни в органах, метеоризм и диарея.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача Марину Копытько писал, что арбуз не стоит есть вместе или сразу после другой пищи. По словам специалиста, это приводит к повышенному газообразованию и дискомфорту в кишечнике.

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