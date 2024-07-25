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В Горловке один мирный житель погиб и пять получили ранения после атаки ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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В Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями.

«В Никитовском районе Горловки по улице Казарцева погиб мужчина (персональные данные устанавливаются), ранены женщины 2000, 1957 и 1955 годов рождения, мужчины 1968 и 1959 годов рождения», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Обстрел произошел в 13:10. Боевики украинской армии обстреляли город из 155-мм артиллерии со стороны Дзержинска. Кроме того, в результате ударов в Никитовском районе оказались повреждены два магазина, детский сад, жилой многоквартирный дом, а в Центрально-Городском районе началось возгорание частного дома, еще был поврежден жилой дом.

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Ранее в этот день сообщалось об уничтожении дрона наж Белгородской областью около 14:00. Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над регионом, в результате падения фрагментов дрона произошло возгорание сухой травы. Утром 24 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников над Белгородской областью.

В тот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в городе Грайворон. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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