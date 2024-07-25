Актрису Аню Тейлор-Джой назвали самой красивой женщиной в мире

Американская актриса, звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейор-Джой является самой красивой женщиной в мире согласно правилам золотого сечения. В этом убежден британский пластический хирург Джулиан де Сильва.

«Аня Тейлор-Джой стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — цитирует его газета The Sun 24 июля.

Он соотнес лицо 28-летней актрисы с правилом золотого сечения и выяснил, что пропорции на 94,66% близки к совершенству. Отдельно ее глаза получили самый высокий балл — 98,9%, а также лоб (98%) и подбородок (97%). Тейлор-Джой оказалась близка к лидерам среди всех звезд по показателям, за исключением губ, они получили 92%.

На втором месте оказалась Зендея. Губы 27-летней актрисы не дотянули до совершенства всего на 0,5%. Третье место заняла Белла Хадид. Подбородок 27-летней модели оценили в 99,7%.

В октябре 2019 года самой красивой женщиной в мире назвали Беллу Хадид согласно симметричности лица. Она составила 94,35%. Второй в списке стала певица Бейонсе, которая получила 92,44%. На третьей позиции оказалась актриса Эмбер Херд с показателем 91,85%.