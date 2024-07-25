Мурашко предупредил о росте риска ранней смерти при недосыпе

Недосыпание грозит серьезными последствиями для человека и увеличивает риск ранней смерти. Об этом в четверг, 25 июля, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе форума «Здоровое общество».

В презентации министра отмечается, что у людей, которые спят менее шести часов в сутки, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 48%. Также на 30% возрастает риск ранней смерти, указал он.

Кроме того, Мурашко в выступлении обратил внимание на повышенный на 50% риск развития ожирения от недосыпа.

Ранее, 23 июля, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Юлия Лебедева, рассказала, что пренебрежение сном ради более важных дел, недосыпание или неполноценный отдых могут обернуться как усталостью и раздражительностью, так и ухудшением памяти и развитием деменции. Среди психологических методов улучшения сна специалист упомянула технику парадоксального намерения, при которой пациента просят оставаться бодрым как можно дольше.