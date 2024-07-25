Госдума в I чтении одобрила запрет рекламы на ресурсах экстремистов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций, решение было озвучено на пленарном заседании 25 июля.

В документе уточняется, что в случае, если какое-либо общественное или религиозное объединение или другая организация будет признана судом экстремистской, на их информационных ресурсах в интернете будет запрещено размещать рекламу.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 июня. Информация об этом была размещена в электронной базе нижней палаты парламента. Как отмечалось в пояснительной записке, «вводимое регулирование является актуальным и обоснованным, поскольку мониторинг противоправных информационных ресурсов со стороны государства показал продолжающуюся финансовую активность при движение доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило не являющихся резидентами» РФ, которые совершают «провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов» России.

25 июня участники Ассоциации блогеров и агентств (АБА) рассказали «Известиям», что в 2023 году выплатили в бюджет России с рекламы в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) почти 850 млн рублей.

В том же месяце Ассоциация блогеров и агентств и совет блогеров выступили против законопроектов в отношении инфлюэнсеров. Там считают, что новые инициативы направлены на ограничения возможностей для развития этого рынка в России.