Новую поликлинику построят в Санкт-Петербурге за 2 млрд рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга планируют возвести новую поликлинику. Аукцион по поиску подрядчика разместил на портале госзакупок Фонд капстроительства и реконструкции, сообщает 25 июля телеканал «78».

Новая четырехэтажная поликлиника появится на улице Ольги Форш. На первом этаже учреждения разместят вестибюль, женскую консультацию, отделение неотложной травматологии и ортопедии для взрослых, на втором — прививочный кабинет и отделение реабилитации, на третьем — кабинеты врачей-специалистов и конференц-зал на 49 мест.

Согласно документации, максимальная стоимость контракта оценивается в 2,1 млрд рублей. Завершить строительство подрядчику необходимо к маю 2026 года.

Новая поликлиника будет рассчитана на 420 посещений в смену.

В марте сообщалось о строительстве новой детской поликлиники в Шушарах. Она будет рассчитана на 100 посещений в смену.