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Обозреватель «Известий» объяснил популярность «Головоломки 2»

Сычев: «Головоломка 2» — сложнее, тоньше и остроумнее первой части
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Фото: Pixar Animation Studios
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Американский фильм «Головоломка 2» студии Pixar «попал» в российскую аудиторию. Об этом 25 июля заявил обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Ранее в этот день сообщалось, что сиквел «Головоломки» официально обошел по сборам вторую часть «Холодного сердца» и получил звание самого кассового анимационного проекта за всё время.

«В том, что «Головоломка 2» станет лидером по кассе, сомнений не было уже в тот момент, когда она вошла в топ-5 самых успешных анимационных блокбастеров. Шаг между релизами там составлял сотни тысяч долларов, ясно было, что «Головоломка», у которой еще несколько недель проката впереди, спокойно преодолеет порог пьедестала. Важнее другое: в эпоху кризиса кинотеатрального смотрения, когда проваливаются стопроцентные, казалось бы, хиты, в том числе пиксаровские, каждый релиз, которому удается вернуть публику в зале, — уже на вес золота», — сказал Сычев.

«Головоломка 2» — сложнее, тоньше и остроумнее первой части. Она совершенно актуальна, но при этом не злободневна, считает обозреватель издания.

«В ней нет «повестки» (Pixar решил не рисковать), и всё же мы понимаем, что фильм сделан здесь и сейчас. И как важно, действительно, нам разобраться сегодня, какая эмоция и почему нами движет в тот или иной момент, почему мы совершаем глупые и вредные поступки и как выходит так, что самое главное — упущено и не сделано. Мировая касса «Головоломки 2» не учитывает сборы в РФ <...>. Но даже сейчас, без рекламы, постеров и роликов в кинозалах, «Головоломка» по посещаемости опережает все остальные релизы. В другое время она и у нас стала бы рекордсменом проката. А это значит, что мультфильм «попал» и в нашу аудиторию и что она встретила его более чем благодарно», — заключил он.

Одни эмоции: неофициальная «Головоломка 2» — в лидерах кинопроката
По подсчетам экспертов, касса мультфильма в России может достигать уже около 300 млн рублей

9 июля студия DreamWorks Animation сообщила, что премьера анимационного фильма «Шрек 5» с актерами озвучки главных героев Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз, запланирована на июль 2026 года. Пока не подтверждено возвращение Антонио Бандераса к роли Кота в сапогах, режиссер «Шрека 5» также пока не объявлен.

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