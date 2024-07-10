Реклама
Прямой эфир
Спорт
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России
Наука и техника
На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся первый запуск ракеты Ariane 6
Мир
Тело пропавшего альпиниста найдено спустя 22 года в Перу
Мир
В Белом доме заверили в способности Байдена отработать второй президентский срок
Мир
Глава МО Литвы объяснил усиление присутствие НАТО в странах Балтии
Спорт
Ямаль побил рекорд Пеле и стал самым молодым автором гола в истории Евро
Мир
НАТО передаст ВСУ больше 10 тыс. женских бронежилетов
Общество
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Мир
Подполковник Расмуссен назвал план Зеленского по вступлению в НАТО бредовым и нереальным
Армия
ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области
Общество
Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере
Общество
В разбитой лаборатории ВСУ под Авдеевкой остались свидетельства приготовления химвеществ
Политика
Москва назвала санкции против СМИ РФ в Черногории враждебным актом цензуры
Мир
Премьер-министр Словакии Фицо заявил в соцсети о своем возвращении после покушения
Мир
Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными
Мир
Херш указал на несоответствие Байдена роли президента США
Мир
В постпредстве РФ указали на отсутствие «протокольной вежливости» у Украины в ООН

Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года

0
Фото: DreamWorks Animation
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьера анимационного фильма «Шрек 5» с актерами озвучки главных героев Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз, запланирована на июль 2026 года, сообщила 9 июля студия DreamWorks Animation, официально подтвердив, что картина находится в разработке.

«Шрек 5» выйдет на экраны 1 июля 2026 года с Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз в главных ролях», — сказано в сообщении студии в соцсети Х.

Пока не подтверждено возвращение Антонио Бандераса к роли Кота в сапогах, режиссер «Шрека 5» также пока не объявлен.

В период с 2001 по 2010 год по франшизе «Шрек» было выпущено четыре полнометражных анимационных фильма.

Оригинальный «Шрек» превратил DreamWorks Animation в мощную студию с мировым кассовым оборотом в $487 млн. Фильм стал первым обладателем премии «Оскар» в категории полнометражных анимационных фильмов, а «Шрек 2» собрал в прокате $928 млн. Оба фильма боролись за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Хотя «Шрек 3» и «Шрек навеки» снискали меньшую популярность, чем первые два фильма, им всё же удалось собрать в мировом прокате $813 млн и $752 млн соответственно. Оба спин-оффа «Кота в сапогах» также стали хитами, собрав в прокате $555 млн и $484 млн соответственно, напомнила газета Variety.

Троллителлинг: киностудия DreamWorks начала работу над пятой частью «Шрека»
К ролям Фионы и Шрека могут вернуться Кэмерон Диас и Майк Майерс

В июне актер Эдди Мерфи проговорился, что он уже начал запись голоса для фильма «Шрек 5» и в следующем году снимется в дополнительном фильме об Осле. Мерфи признавался, что рад за Осла и считает его более смешным персонажем, чем Кот в сапогах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024