Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года

Премьера анимационного фильма «Шрек 5» с актерами озвучки главных героев Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз, запланирована на июль 2026 года, сообщила 9 июля студия DreamWorks Animation, официально подтвердив, что картина находится в разработке.

«Шрек 5» выйдет на экраны 1 июля 2026 года с Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз в главных ролях», — сказано в сообщении студии в соцсети Х.

Пока не подтверждено возвращение Антонио Бандераса к роли Кота в сапогах, режиссер «Шрека 5» также пока не объявлен.

В период с 2001 по 2010 год по франшизе «Шрек» было выпущено четыре полнометражных анимационных фильма.

Оригинальный «Шрек» превратил DreamWorks Animation в мощную студию с мировым кассовым оборотом в $487 млн. Фильм стал первым обладателем премии «Оскар» в категории полнометражных анимационных фильмов, а «Шрек 2» собрал в прокате $928 млн. Оба фильма боролись за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Хотя «Шрек 3» и «Шрек навеки» снискали меньшую популярность, чем первые два фильма, им всё же удалось собрать в мировом прокате $813 млн и $752 млн соответственно. Оба спин-оффа «Кота в сапогах» также стали хитами, собрав в прокате $555 млн и $484 млн соответственно, напомнила газета Variety.

В июне актер Эдди Мерфи проговорился, что он уже начал запись голоса для фильма «Шрек 5» и в следующем году снимется в дополнительном фильме об Осле. Мерфи признавался, что рад за Осла и считает его более смешным персонажем, чем Кот в сапогах.