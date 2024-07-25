Мурашко сообщил о начале поставок новых вакцин от гриппа в регионы с 1 августа
Новые вакцины от гриппа с обновленным составом с 1 августа начнут поступать во все российские регионы. Об этом 25 июля сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен», — цитирует Мурашко «РИА Новости».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 июля порекомендовала привить от гриппа до 60% населения регионов РФ, в том числе не менее 75% граждан, которые находятся в группе риска. Постановление с ее подписью размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее, 9 марта, Роспотребнадзор сообщал, что в России готовность к новым вирусам и инфекциям находится на высоком уровне. Для этого функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые, высокотехнологичные отечественные тест-системы.
В конце февраля также сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Как уточнил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, регистрация позволила специалистам начать испытания обновленного препарата на подростках, так как для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.