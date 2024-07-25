Опубликован перечень поручений президента по итогам ПМЭФ-2024

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума-2024, который прошел 5–8 июня.

«Поручения президента по итогам ПМЭФ направлены на комплексное развитие экономики и общества с особым вниманием к потребностям регионов и тесно переплетены с целями и задачами национальных проектов России, что подчеркивает их важность и направленность на решение ключевых задач развития страны. Поручения касаются поддержки института семьи как основы политики народосбережения, инструментов развития промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, расширения мер социальной поддержки населения и других инициатив», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Кроме того, важный блок предстоящей работы по реализации поручений охватывает развитие дополнительных мер стимулирования размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке и поддержки проектов креативных индустрий России.

Фонду Росконгресс, который выступает организатором форума, в рамках поручений необходимо обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов ПМЭФ-2024 в срок до 1 октября 2024 года.

Полный текст поручений опубликован на сайте президента Российской Федерации kremlin.ru.