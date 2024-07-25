СК РФ обвинил генерала ВСУ в отставке Кривоноса в преступлениях в Донбассе

Отставному генералу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Кривоносу предъявили в России обвинения за преступления в Донбассе. Об этом сообщается в четверг, 25 июля, на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

«Предъявлены обвинения первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу, занимавшему данную должность с января 2016 года по март 2019 года», — указано в сообщении ведомства.

Также обвинения были предъявлены экс-командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину.

По данным следствия, военнослужащие, которые находились под контролем Кривоноса и Галушкина, обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

В результате происшествия пострадали 144 человека, в том числе семь детей. Кроме того, было разрушены и повреждены примерно 190 объектов гражданской инфраструктуры.

«Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, чьи слова приводятся на сайте.

Ранее, 28 июня, СК РФ объявил в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня. Кроме того, 32 военнослужащих ВСУ получили пожизненное лишение свободы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.