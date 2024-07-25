Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

СК РФ обвинил генерала ВСУ в отставке Кривоноса в преступлениях в Донбассе

0
Фото: commons.wikimedia.org
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставному генералу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Кривоносу предъявили в России обвинения за преступления в Донбассе. Об этом сообщается в четверг, 25 июля, на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

«Предъявлены обвинения первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу, занимавшему данную должность с января 2016 года по март 2019 года», — указано в сообщении ведомства.

Также обвинения были предъявлены экс-командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину.

По данным следствия, военнослужащие, которые находились под контролем Кривоноса и Галушкина, обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

В результате происшествия пострадали 144 человека, в том числе семь детей. Кроме того, было разрушены и повреждены примерно 190 объектов гражданской инфраструктуры.

«Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, чьи слова приводятся на сайте.

«Все украинские преступники будут найдены и наказаны»
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник — о восстановительных работах в регионе и обстановке в зоне СВО

Ранее, 28 июня, СК РФ объявил в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня. Кроме того, 32 военнослужащих ВСУ получили пожизненное лишение свободы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024