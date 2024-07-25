Стали известны соперники российских теннисистов на старте Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге теннисного турнира Олимпиады в Париже сыграет с австралийским спортсменом Ринки Хидзикатой, а Мирра Андреева встретится с Магдой Линетт из Польши. Об этом стало известно 25 июля после жеребьевки.



Еще один россиянин, Роман Сафиуллин, начнет соревнования матчем против чилийца Алехандро Табило, а Павел Котов встретится со Стэном Вавринкой из Швейцарии.

Также Диана Шнайдер поборется с итальянкой Элизабеттой Коччаретто за право выйти во второй круг, а Екатерина Александрова будет играть против китайской спортсменки Юэ Юань.



Игры первого круга одиночного турнира по теннису пройдут в субботу, 27 июля.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.



Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.