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Стали известны соперники российских теннисистов на старте Олимпиаде

Соперником Медведева на старте ОИ станет Хидзиката, а Андреева сыграет с Линетт
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Фото: TASS/AP/Charles Krupa
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Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге теннисного турнира Олимпиады в Париже сыграет с австралийским спортсменом Ринки Хидзикатой, а Мирра Андреева встретится с Магдой Линетт из Польши. Об этом стало известно 25 июля после жеребьевки.

Еще один россиянин, Роман Сафиуллин, начнет соревнования матчем против чилийца Алехандро Табило, а Павел Котов встретится со Стэном Вавринкой из Швейцарии.

Также Диана Шнайдер поборется с итальянкой Элизабеттой Коччаретто за право выйти во второй круг, а Екатерина Александрова будет играть против китайской спортсменки Юэ Юань.

Игры первого круга одиночного турнира по теннису пройдут в субботу, 27 июля.

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18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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