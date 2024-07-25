Доля водителей с максимальной скидкой по ОСАГО достигла 41%

По итогам II квартала 2024 года доля водителей, которые имели максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, достигла 41,3%. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 25 июля.

Максимальный размер такой скидки составляет 54%. В I квартале этого года доля таких водителей составляла 35,6%, а во II квартале 2023 года — 35,2%. Скидки в размере от 9% до 54% во II квартале текущего года получили 93,2% автовладельцев.

Еще у 3% автолюбителей коэффициент «бонус-малус» (КБМ) был равен единице, рассказали в РСА. Повышенный КБМ за аварийную езду по ОСАГО во II квартале 2024 года получили 0,43% автовладельцев.

Как заявил президент РСА Евгений Уфимцев, всё больше автомобилистов стараются ездить аккуратно благодаря обновленной системе расчета коэффициента «бонус-малус», которая позволяет страховым компаниям более точно определять тариф ОСАГО для водителей с учетом их стиля вождения и аварийности.

Накануне сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней.

22 июля РСА сообщил, что в июне 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 99,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в июне прошлого года, и на 6,3% больше общей средней выплаты за первое полугодие 2024 года. Общая средняя выплата за январь – июнь 2024 года составила 94 тыс. рублей (+11%).