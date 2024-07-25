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Эксперт рассказал, как сохранить автомобиль в идеальном состоянии

Эксперт Соколов: техосмотр автомобиля следует проводить минимум дважды в год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 25 июля рассказал «Известиям» о важности регулярного технического осмотра автомобиля для обеспечения безопасности и продления срока службы транспортного средства.

Для поддержания автомобиля в хорошем состоянии важно регулярно проверять несколько ключевых элементов. Так, контролируйте уровень моторного масла, антифриза, жидкости для стеклоомывателя и жидкости гидроусилителя руля, ориентируясь на отметки уровня нормы. Рекомендуется всегда иметь в запасе эти жидкости в гараже или багажнике. Также важно следить за давлением в шинах (нормальное давление указано на арке водительской двери). Для проверки и подкачки шин потребуется автомобильный компрессор с манометром. Если шины часто теряют воздух, осмотрите их на наличие повреждений и при необходимости обратитесь в шиномонтаж.

«Обращайте внимание на работоспособность фар. Перегоревшие лампочки следует своевременно заменять, поэтому важно хранить в багажнике запасные. Следите за ошибками по двигателю: при загоревшемся значке Check Engine используйте автомобильный сканер для чтения ошибок, но устранять проблему должен специалист. Кроме того, проверяйте заряд аккумулятора, особенно в холодное время года и после длительных простоев. Используйте пускозарядные устройства для диагностики и зарядки аккумулятора», — сказал Соколов.

Нужно периодически проверять подвеску, заявил эксперт. Автомобиль можно приподнять с помощью домкрата и зафиксировать на страховочных подставках. Осмотрите пыльники, уплотнители, крепежные элементы и поверхности деталей на наличие повреждений или подтеков. Также проверяйте подвеску на отсутствие посторонних звуков в движении.

«Изношенные щетки стеклоочистителей нужно оперативно заменять. Перед началом холодов меняйте стеклоомывающую жидкость с летней на зимнюю. Регулярно осматривайте состояние приводного ремня, свечей зажигания, агрегатов и крепежных элементов. Для обслуживания могут понадобиться ключи, торцевые и свечные головки, а также трещотка», — добавил он.

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Соколов рекомендовал проводить технические осмотры автомобиля минимум дважды в год — перед началом летнего и зимнего сезонов, приурочив это к замене резины. Также осмотры необходимы перед долгими поездками на большие расстояния и после длительных простоев.

«Для самостоятельной диагностики автомобиля могут понадобиться автомобильный компрессор с манометром, пускозарядное устройство, автомобильный сканер, набор ключей, торцевых и свечных головок, трещотка, запасные лампочки», — сказал собеседник издания.

Эксперт также дал советы по поддержанию автомобиля в хорошем состоянии между осмотрами. Первое: прислушивайтесь к автомобилю. Регулярно заглядывайте в подкапотное пространство, будьте внимательны к новым звукам, вибрациям, запахам и протечкам. При первых признаках неисправности принимайте меры, чтобы избежать серьезных поломок. Второе: используйте качественные жидкости и масла. Соблюдайте рекомендации по уровню и типу жидкостей. Третье: будьте внимательны при работе с пыльниками, крепежными элементами и свечами. Неаккуратное обращение может привести к их повреждению.

24 июля автоэксперт Андрей Балашов рассказал, что слишком резкое закрытие двери автомобиля может привести к ряду поломок. По словам специалиста, это может негативно отразиться на механизме замка двери. Чаще всего случаются поломка или деформация защелки, что затруднит закрытие или открытие двери.

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