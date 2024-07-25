Ученый рассказал о разрушительных последствиях извержения супервулкана

На Земле существует около 20 супервулканов, способных произвести катастрофические разрушения. Как часто они извергаются и откуда ждать опасность, выясняли «Тайны Чапман».

В начале лета 2024 года одновременно активизировались несколько вулканов. 21 мая в Италии произошло землетрясение на Флегрейских полях, где 40 тыс. лет назад произошло мегаизвержение. 29 мая треснула земля в Исландии на полуострове Рейкьянес. 3 июня на Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту до 5 км. У берегов Японии закипает подводный вулкан Кикаи. Ученые допускают, что эти события могут быть связаны.

«Есть такое выражение «цепная реакция». Когда извергается один супервулкан, это, конечно, может повлечь за собой то, что другие вулканы тоже начнут изливаться лавой. Например, те же Флегрейские поля способствовали извержениям вулканов вообще на другом конце земли», — рассказала историк Мария Назукина.

На Земле насчитывается 1350 потенциально активных вулканов. При этом одни из них извергаются регулярно, а предсказать активность других невозможно, так как их периодичность доходит до 800 тыс. лет.

В начале XX века сербский астрофизик Милутин Миланкович вывел графики ледниковых периодов на Земле, они получили название «циклы Миланковича». Их периодичность доходит до 100 тыс. лет. По расчетам астрофизика, сейчас планета вступила в очередную фазу глобального переформатирования, но самое опасное место еще предстоит выяснить.

«Это Йеллоустоун. Ученые признают, что активность этой кальдеры очень высокая. Это Флегрейские поля. Мы видим активизацию в последнее время. мы видим подземные толчки. Это явные предвестники будущих извержений. И третья зона, где можно ждать таких сверхизвержений, — это Индонезия», — рассказал публицист Юрий Белоус.

Извержение Йеллоустона будет сравнимо с одновременным взрывом тысячи атомных бомб. Его жерло сможет вместить крупнейший город в мире Токио. В первые же минуты радиус полного уничтожения всего живого составит 1200 км. Из каждой тысячи землян выживет лишь один человек.

«Это глобальная катастрофа будет, поэтому рассчитывать на какое-либо спасение… На другую планету только если переместиться. Поэтому здесь чисто умозрительные проекты. Но кто-то спасется, когда всё это осядет, в подземных убежищах, в бункерах со специальной вентиляцией не только от пыли, но и от газов. И при запасе еды, топлива часть человечества может спастись, только искусственно создав подземные убежища», — заявил биолог Михаил Бородачев.

Последние три извержения Йеллоустонского супервулкана происходили 2 млн, 1,3 млн и 630 тыс. лет назад. Если период составляет около 650 тыс. лет, то сейчас человечество как раз на пороге нового извержения. При этом американское правительство приближает катастрофу.

«Недалеко от Йеллоустоуна есть сланцевые углеводороды. И, соответственно, когда американцы бурят скважины, они используют фрекинг. Это гидроразрыв пласта, когда вы начинаете делать трещины в скважинах и туда воду закачивать. Вот эта вода крайне увеличивает давление на различные участки породы», — рассказал Белоус.

1 октября 2023 года было закрыто крупнейшее газовое месторождение Гронинген в Нидерландах. Причиной стали участившиеся землетрясения в регионе. Технологические процессы вызвали подземные толчки. Но в США скважины по добыче углеводорода бурятся тысячами.

«У нас есть большие комиссии, парижское соглашение по борьбе с климатом, по борьбе с температурой. А вот они абсолютно ничего не делают по борьбе с технологией гидроразрыва пласта в США. И вот это большая ошибка. Последствия этого вот этой технологии будут гораздо более масштабные, чем повышение климата, повышение температуры на какие-то очередные 0,1 градуса», — рассказал Белоус.

Американское правительство утверждает, что согласовало с НАСА многомиллиардный план по нейтрализации Йеллоустона.

«НАСА предлагает пробурить наклонные скважины, через которые будет закачиваться вода, чтобы остудить магму. Но эта идея не осуществима, потому что сколько нужно воды, чтобы охладить кубические километры пылающей лавы? Не хватит воды. Это будет провокацией взрыва. Вода под большим давлением и разогретая до трехсот градусов просто сорвет крышку», — заявил Бородачев.

Сегодня есть технологии, позволяющие прогнозировать вулканические события. Но системы геофизических наблюдений установлены не там, где нужно. Например, в Италии на вулкане Этна они есть, а в районе Флегрейских полей их нет.

Извержения супервулкана на историю нынешнего человечества еще не выпадали. Но если это произойдет, то сначала магма разломит слой земной коры, выпячивая горб высотой в несколько сот метров и диаметром более 20 км. Давление будет расти, пока магма не найдет себе выход. По периметру супервулкана возникнут жерла и трещины. Затем вся центральная часть обрушится вниз в огненную преисподнюю. Рухнувшие породы выдавят магму и газы. Но увидеть взметнувшийся столб будет уже некому.

«Сейчас человечество живет как на вулкане в Европе, потому как активизировался пояс вулканический между Африкой и Европой, который захватывает Южную Италию и Грецию. Это большая опасность, реальная. Если произойдет, то никакие средства защиты надолго не помогут», — отметил Бородачев.

Жители европейской части России смогут спастись, им грозят лишь последствия извержений, так что через бутылочное горло истории по примеру кроманьонцев придется пройти россиянам.