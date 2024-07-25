Трудности контроля

С началом кризиса в секторе Газа возросла активность проиранских сил на Ближнем Востоке. Наибольшее рвение проявили бойцы движения «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующего северную часть Йемена. В отличие от большинства лояльных Тегерану группировок хуситы сделали ставку на системность действий против Израиля: ко второй половине июля число реализованных ими акций устрашения преодолело отметку в 150 эпизодов. При этом с каждым месяцем частота атак только росла — несмотря на стягивание в район конфликта значительных сил, хуситы чувствуют себя уверенно.

Оценивая деятельность «Ансар Аллах», важно держать в голове, что эта группировка отличается от большинства прокси-сил Ирана и обладает значительной стратегической автономией. При этом хуситы понимают, что именно статус «младшего брата» Ирана развязывает им руки и отводит в сторону часть ударов, а потому они стараются действовать в рамках дирижируемой Тегераном «Оси сопротивления».

Однако по мере того как кризис в Газе переходит в фазу дипломатического урегулирования, атаки «Ансар Аллах» все больше раздражают международных арбитров. Это влияет на имидж не только движения, придавая ему «пиратско-террористический» флер, но и Тегерана. Под угрозой оказываются масштабные планы по «разрядке» напряженности в отношениях с другими странами Ближнего Востока.

На этом фоне в Иране стали постепенно задумываться о том, как сделать так, чтобы направленный против израильтян «острый меч Сопротивления» (так представителей движения часто именуют в арабских соцсетях) случайно не поранил страны, с которыми не стоит слишком портить отношения.

С наибольшей тревогой за происходящим в Красном море наблюдают аравийские монархии, Саудовская Аравия и ОАЭ, поскольку события, которые разворачиваются в опасной близости от их границ, несут ущерб экономическим и политическим интересам. Нагнетанию обстановки способствовал недавний налет израильской авиации на порт Ходейда, находящийся под контролем хуситов. Несмотря на то что аравийцы опровергают участие в операции, представители «Ансар Аллах» уже пообещали дать им «соразмерный ответ», что вызвало возмущение в адрес Тегерана.

Пока недовольство выражается лишь на словах — процесс ирано-саудовской разрядки идет в прежнем темпе. Анонсирован исторический визит саудовского кронпринца в Иран, что можно расценивать как важную веху в диалоге двух стран. Отсутствует серьезная эскалация и в ирано-эмиратских отношениях. Однако при сохранении клинча аравийских монархий с хуситами интересы их «старшего брата» могут пострадать.

Первым звоночком о готовности дать асимметричный ответ на налеты «Ансар Аллах» можно считать активизацию легитимного правительства Йемена, состоящего из саудовской и эмиратской креатуры. Противники «Ансар Аллах» ведут консультации по безопасности с Эр-Риядом и Абу-Даби. Последние вполне могут пойти на разморозку конфликта на территории Йемена и отвлечь часть сил хуситов на сдерживание протяженной линии фронта — тем более что операции «Ансар Аллах» поставили под угрозу запущенный ранее процесс межйеменского урегулирования. О проработке силового сценария косвенно свидетельствуют попытки противников хуситов заручиться поддержкой нейтральных племен. При этом о полноценном вступлении Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликт речи по-прежнему не идет.

Другой болевой точкой остается йеменский архипелаг Сокотра, где продолжают активничать лояльные Абу-Даби силы. Слухи о развертывании «эмирато-израильской базы» на Сокотре курсируют в СМИ последние несколько лет, однако в условиях текущей напряженности в регионе могут сыграть роль триггера, отбросив диалог на несколько лет назад.

Впрочем, ОАЭ и Саудовская Аравия — не единственные, кто шлет сигналы Тегерану. Недовольство демонстрирует Египет, для которого международное судоходство — один из источников наполнения бюджета. Доходы Каира от использования Суэцкого канала из-за действий хуситов за последний финансовый год снизились почти на четверть и едва достигли отметки в $7,2 млрд. Кроме того, Египет несколько раз косвенно пострадал от действий хуситов — например, из-за разрыва цепочек поставок Каир сдал позиции на международном рынке апельсинов, а также едва не остался без интернета из-за повреждения хуситами оптоволоконных кабелей в марте 2024 года. Попытки египтян вести переговоры с «Ансар Аллах» результатов не принести, официальный Тегеран также предпочитает избегать этой темы в двустороннем взаимодействии.

Такое положение дел подогревает в египетском обществе реваншистские и антииранские настроения. Голоса противников диалога с Ираном звучат слабо и нестройно, однако в перспективе могут испортить отношения Каира и Тегерана. Тем более что Египет продолжает играть существенную роль на Ближнем Востоке, а его голос имеет вес в Лиге арабских государств. Закладывать бомбу под отношения с лигой с риском настроить против себя весь арабский мир Иран не заинтересован.

В сложившихся условиях новое правительство республики продумывает варианты минимизации имиджевых потерь. Но и добровольно сдавать свой «красноморский форпост» в Тегеране также не намерены.

Наиболее очевидным вариантом видится постепенное снижение интенсивности морских ударов хуситов в пользу их избирательности — тем более что подобные акции за прошедшие месяцы приобрели рутинный характер.

Тегеран предполагает перенести центр тяжести на воздействие непосредственно на Израиль руками хуситов. Этот вариант был успешно апробирован во время комбинированной атаки на Тель-Авив 19 июля. Медийный эффект от акции многократно превзошел самые смелые ожидания. Так что вполне вероятно, что израильские города будут находиться под прицелом и в дальнейшем — под горячую руку уже попал портовый город Эйлат. В зоне риска Ашкелон и ряд других населенных пунктов.

Однако такая тактика имеет свои недостатки — в частности, эффект от израильских контракций пока сильно превосходит наносимый ущерб. Так, удар по нефтяному терминалу в Ходейде, тушение которого длилось несколько суток, повысил риск дефицита топлива в подконтрольной «Ансар Аллах» части страны, а также создал риск, что налеты израильской авиации станут систематическими. Неспроста премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед конгрессом США, несколько раз акцентировал внимание на готовности противостоять Ирану «на дистанции», хотя такая ретивость и не нашла понимания у части конгрессменов.

С другой стороны, продолжающееся сближение хуситов с «Исламским сопротивлением Ирака» (которое также демонстрирует лояльность Ирану) расширяет возможность уравнять ставки и наносить «булавочные удары» сразу с нескольких направлений.

Впрочем, любая перестройка потребует времени. В этой связи морские удары, скорее всего, останутся основным способом давления на Израиль. При этом на передний план выдвинется иранская дипломатия, нацеленная на закрепление результатов «разрядки» последних лет — включая реабилитацию «Ансар Аллах» в глазах аравийских монархий. Не исключено также, что Иран даже будет удерживать хуситов от прямых ударов по территории аравийцев.

В Тегеране прекрасно осознают, что попытки настроить Ближний Восток против него будут продолжаться даже после завершения кризиса в Газе: открытие в Иордании офиса НАТО, намерения США и Израиля усилить военное присутствие вблизи иранских границ — всё это свидетельствует о планах оппонентов играть вдолгую. А потому Иран заинтересован в том, чтобы максимально усложнить противникам жизнь — особенно когда и в США, и в Израиле продолжают греметь политические бури.

А хуситам в этой стратегии отводится особая роль — сдерживать одних и разобщать других.

Автор — востоковед, консультант программы «Глобальная и региональная безопасность: новые идеи для России» (ПИР-Центр)

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