Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Производство молочной сыворотки растет в Хабаровском крае

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае зафиксирован рост производства молочной сыворотки. За пять месяцев удалось выпустить 349 т продукта, что почти на 16% больше, чем за тот же период 2023 года. Такие данные сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

Агентство уточняет, что молочную сыворотку в регионе производят на трех молокоперерабатывающих предприятиях. Ее также делают местные сельхозпроизводители. Причиной роста выпуска в том числе является освоение новых видов продукции на основе сыворотки.

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светланы Абдаловой, сывороточные напитки занимают пока не более 1% молочной продукции. Но в последнее время люди стали больше времени уделять здоровью, и сывороточные напитки удачно вписываются в этот тренд. Таким образом, их производство должно увеличиваться.

В частности, на Переяславском заводе вместо утилизации побочного продукта решили использовать его для выпуска новых видов продуктов. Весной было освоено производство сокосодержащих напитков на основе сыворотки с различными вкусами.

Ранее сообщалось, что система маркировки по итогам первого месяца работы в мае 1,8 млн раз при продаже в рознице заблокировала просроченную и нелегальную молочную продукцию, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Большинство блокировок пришлось на молочную продукцию, которая не введена в оборот, — 29%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024