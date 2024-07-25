Производство молочной сыворотки растет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксирован рост производства молочной сыворотки. За пять месяцев удалось выпустить 349 т продукта, что почти на 16% больше, чем за тот же период 2023 года. Такие данные сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

Агентство уточняет, что молочную сыворотку в регионе производят на трех молокоперерабатывающих предприятиях. Ее также делают местные сельхозпроизводители. Причиной роста выпуска в том числе является освоение новых видов продукции на основе сыворотки.

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светланы Абдаловой, сывороточные напитки занимают пока не более 1% молочной продукции. Но в последнее время люди стали больше времени уделять здоровью, и сывороточные напитки удачно вписываются в этот тренд. Таким образом, их производство должно увеличиваться.

В частности, на Переяславском заводе вместо утилизации побочного продукта решили использовать его для выпуска новых видов продуктов. Весной было освоено производство сокосодержащих напитков на основе сыворотки с различными вкусами.

Ранее сообщалось, что система маркировки по итогам первого месяца работы в мае 1,8 млн раз при продаже в рознице заблокировала просроченную и нелегальную молочную продукцию, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Большинство блокировок пришлось на молочную продукцию, которая не введена в оборот, — 29%.