Территории Хабаровского края полностью избавились от паводковых вод

В Хабаровском крае территории, ранее подтопленные во время дождей и паводков, полностью освободились от воды. Последним вода покинула приусадебный участок в городе Бикин в Бикинском районе. Также освободился от воды участок внутрипоселковой дороги в селе Гайтер в Комсомольском районе.

Таким образом, на контроле МЧС больше нет подтопленных в регионе территорий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Впрочем, специалисты отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях спасательного ведомства по-прежнему контролируют гидрологическую обстановку.

Сейчас повышенная водность фиксируется на реках Бурея, Ниман, Уссури, Бикин, Подхоренок, Кур, Амгунь, Мая и Уда. На остальных реках в основном средняя водность. Угрозы объектам экономики и транспортной инфраструктуры пока нет.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Приморском крае в ближайшие дни вновь ожидаются сильные ливни. Синоптики предупреждают о выходе воды из берегов и подтоплении территорий.