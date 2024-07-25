Honda остановит два автозавода по выпуску машин с ДВС в Китае

Компания Honda остановит в Китае два своих автомобильных завода по выпуску машин с двигателями внутреннего сгорания. Об этом 25 июля сообщает Reuters.

Один завод, на котором Honda выпускает автомобили в рамках совместного предприятия (СП) с китайской компаний GAC, закроется в октябре. Производственная мощность предприятия составляет 50 тыс. автомобилей в год. С ноября Honda остановит производство на другом заводе, где машины выпускаются в СП с Dongfeng. Его мощность — 240 тыс. машин в год.

По словам представителя Honda, компания планирует оптимизировать производство, столкнувшись с жесткой конкуренцией на китайском авторынке. С остановкой заводов объем выпуска машин Honda в КНР сократится с 1,49 млн до 1,2 млн автомобилей. В конце текущего года в рамках СП с GAC и Dongfeng японский автопроизводитель собирается наладить производство в КНР электромобилей.

Как отмечает Kyodo, японские автопроизводители находятся в тяжелом положении на китайском авторынке. Так, в этом году компания Nissan приняла решение закрыть завод по выпуску легковых авто в КНР, а Mitsubishi прекратила производство в стране в прошлом году.

Накануне сообщалось, что с учетом повышения утилизационного сбора на автомобили осенью официально поставляемые китайские машины могут подорожать в РФ на 10–12% в этом году.

22 июля стало известно, что в первом полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4% и составили $6,2 млрд. Экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию помесячно растет четвертый месяц подряд.