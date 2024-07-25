Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела против создателя «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация) Ушанги Мамулашвили. Об этом 25 июля сообщило ведомство в своем Telegram-канале по итогам совещания в Мариуполе.

Уголовное дело в отношении гражданина Грузии Мамулашвили направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По данным следствия, обвиняемый в 2014 году при поддержке украинских силовых структур создал «Грузинский национальный легион» для борьбы с пророссийски настроенным населением Донецкой и Луганской народных республик. Также он вербовал наемников и участвовал в боевых действиях за деньги.

Мамулашвили вел в интернете антироссийскую пропаганду, возбуждая национальную ненависть и вражду.

«Следственным комитетом России ведется активная работа по привлечению к уголовной ответственности наемников, участвующих в конфликте на стороне Украины. Среди них граждане Латвии, Грузии, Израиля и Франции», — уточнили в ведомстве.

Завершено расследование 25 уголовных дел, по ряду вынесены обвинительные приговоры.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены с мая 2024 года в Харьковской области.

26 июня СК РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

3 июня глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил «Известиям», что на конец марта в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены около 6 тыс. наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.