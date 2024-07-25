Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

СК завершил расследование дела против создателя «Грузинского легиона»

СК завершил следствие по делу против создателя «Грузинского легиона» Мамулашвили
0
Фото: vk.com
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела против создателя «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация) Ушанги Мамулашвили. Об этом 25 июля сообщило ведомство в своем Telegram-канале по итогам совещания в Мариуполе.

Уголовное дело в отношении гражданина Грузии Мамулашвили направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По данным следствия, обвиняемый в 2014 году при поддержке украинских силовых структур создал «Грузинский национальный легион» для борьбы с пророссийски настроенным населением Донецкой и Луганской народных республик. Также он вербовал наемников и участвовал в боевых действиях за деньги.

Мамулашвили вел в интернете антироссийскую пропаганду, возбуждая национальную ненависть и вражду.

«Следственным комитетом России ведется активная работа по привлечению к уголовной ответственности наемников, участвующих в конфликте на стороне Украины. Среди них граждане Латвии, Грузии, Израиля и Франции», — уточнили в ведомстве.

Завершено расследование 25 уголовных дел, по ряду вынесены обвинительные приговоры.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены с мая 2024 года в Харьковской области.

«Есть сведения, что на стороне ВСУ воюют польские добровольцы»
Посол России в Варшаве Сергей Андреев — о вероятности появления войск НАТО на Украине, убытках Киева из-за протестов фермеров и мерах безопасности на выборах президента РФ

26 июня СК РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

3 июня глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил «Известиям», что на конец марта в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены около 6 тыс. наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024