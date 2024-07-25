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В России за минувшие сутки произошло 308 ДТП

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 308 ДТП, в которых 38 человек погибли и 406 получили ранения. В результате 70 ДТП, 26 из которых произошли на пешеходных переходах и 44 вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 68 были травмированы. В числе пострадавших 23 ребенка. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов на дорогах России зафиксировано 21 ДТП, в которых погиб один и получили травмы 27 человек. Причиной восьми происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения их водителями.

Актуальной остается проблема управления автомобилем в состоянии опьянения, отметили в Госавтоинспекции За минувшие сутки произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и еще пять автоаварий, в которых водители отказались от медицинского освидетельствования. В таких происшествиях погиб один человек, 31 получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция ведет активную борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, проводятся регулярно во всех регионах страны, подчеркнули в ведомстве. По-прежнему автоинспекторы проводят масштабные проверочные мероприятия, «сплошные проверки», особенно в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут необходимые оперативные меры реагирования.

С участием несовершеннолетних в среду зарегистрировано 48 ДТП в результате которых погибших детей нет, ранения получили 50 юных участников дорожного движения. Госавтоинспекция призывает родителей обеспечить безопасность своих детей во время летних каникул — периода, когда дети много свободного времени проводят на улице, нередко оставаясь предоставленными сами себе, без присмотра взрослых и, как следствие, чаще попадают в дорожные аварии. В ведомстве рекомендуют контролировать их досуг, чтобы избежать возможности возникновения ДТП с их участием.

Кроме того, в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения. Так, на территориях Тюменской, Иркутской и Курганской областей временно прекращено движение на участках 20 автомобильных дорог регионального значения и на четырех мостовых сооружениях. Поэтому при планировании поездок на длительные расстояния в этих регионах автомобилистам рекомендуется следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест подтоплений.

«Перед каждым выездом необходимо проверять техническое состояние своего транспортного средства, а при движении — выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, всегда учитывать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Накануне сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней.

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