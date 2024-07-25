Аргентина пожаловалась в FIFA из-за фанатов Марокко на матче Олимпиады

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) пожаловалась в дисциплинарную комиссию FIFA, потребовав принять меры для усиления безопасности участников Игр. Об этом стало известно 24 июля, сразу после матча со сборной Марокко на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене.

Игра первого тура группового этапа была прервана из-за болельщиков, бросивших петарды в сторону футболистов.

Инцидент произошел на 16-й компенсированной ко второму тайму минуте, когда сборная Аргентины забила второй гол. Фанаты марокканских футболистов выбежали на поле и бросили петарды в игроков команды соперников.

Матч возобновили спустя два часа, футболисты играли при пустых трибунах. В итоге второй гол аргентинской сборной не засчитали из-за офсайда, а сборная Марокко выиграла со счетом 2:1.

У победителей дубль оформил Суфиан Рахими (45+2 и 51-я минуты). Единственный гол аргентинцев забил Джулиано Симеоне (68-я).

Как уточняет «Спорт-Экспресс», президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа подтвердил подачу жалобы.