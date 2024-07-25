Минобороны: экипаж погиб при крушении вертолета Ми-28 в Калужской области

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области, экипаж погиб. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в Минобороны России.

Воздушное судно выполняло плановый полет и упало в лесу около деревне Кленки.

«Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — приводит выдержку из сообщения Минобороны ТАСС.

Предварительной причиной крушения в ведомстве назвали техническую неисправность.

О том, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области, ранее в четверг сообщил губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что крушение произошло в Жиздринском районе.

На месте происшествия работают оперативная группа и спасатели.