В Манильском заливе у Филиппин затонул танкер с 1,4 млн литров мазута на борту
В Манильском заливе возле Филиппин затонул танкер, перевозивший на борту 1,4 млн л мазута. Об этом 25 июля сообщил телеканал ABS-CBN News.
«Судно MT Terra Nova направлялось в центральный город Илоило, когда оно затонуло в заливе Манилы, почти в 7 км от муниципалитета Лимай в провинции Батаан, недалеко от столицы», — говорится в публикации.
По данным береговой охраны, судно перевернулось и затонуло. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 16 членов экипажа, один числится пропавшим без вести. Для локализации последствий разлива мазута были привлечены специалисты по охране морской среды.
Накануне судно Argos Georgia затонуло в 500 км от побережья Фолклендских островов, на борту находились 27 человек, в том числе восемь российских граждан. По данным испанского агентства EFE, погибли восемь человек, еще пять числятся пропавшими без вести.