Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропортового комплекса Горно-Алтайск в рамках своего визита в город. Об этом сказано на сайте российского правительства в четверг, 25 июля.

Заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов рассказал Мишустину, что благодаря реконструкции аэропортового комплекса его пропускная способность вырастет до 1,2–1,5 млн пассажиров в год. Кроме того, планируется удлинение посадочной полосы аэропорта на 500 м. Также будут установлены магистральная рулежная дорожка вдоль ВПП и новая система светотехнического и навигационного оборудования.

«Воздушная гавань — это главные ворота сюда. <…> очень важно, что частный инвестор вот так, с душой, думает о том, каким образом построить новый аэропорт на уровне самых современных, передовых технологий. Абсолютно точно мы поддержим всё то, что в будет связано со скоростью этих работ. Главное — это безопасность, качество работ», — подчеркнул премьер-министр.

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак отметил, что наблюдается рост числа туристов не только в Горно-Алтайск, но и в регион в целом. Он рассказал про возможность в будущем расширить «Чуйский тракт», проходящий через два региона в сторону Монголии.

«Действительно, со «Сбером» мы взаимодействуем не только в части развития туристской инфраструктуры, не только по аэропорту. По аэропорту мы все задачи свои выполнили, сформированы земельные участки, всё предоставлено, то есть мы готовы начинать», — сообщил Турчак.

Ранее в этот день Мишустин прилетел в Горно-Алтайск с визитом. Его встретили полпред президента в СФО Анатолий Серышев и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Накануне Мишустин посетил Академгородок во время поездки в Новосибирск. Ему рассказали о его работе, в том числе о возможностях «бизнес-инкубатора», а также о перспективах развития инфраструктуры. Всего в технопарке работают более 300 компаний-резидентов, в которых трудятся 9,5 тыс. человек.