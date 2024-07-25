Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Горно-Алтайск с визитом. Об этом сообщили в Telegram-канале российского правительства в четверг, 25 июля.

«Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск. У трапа самолета председателя правительства встретили полпред президента в СФО Анатолий Серышев и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак», — сказано в сообщении.

В рамках визита глава российского кабмина ознакомится с проектом реконструкции и расширения действующего здесь аэропорта, который скоро должен получить статус международного. В мероприятиях примет участие министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Накануне Мишустин посетил Академгородок во время поездки в Новосибирск. Ему рассказали о его работе, в том числе о возможностях «бизнес-инкубатора», а также о перспективах развития инфраструктуры. Всего в технопарке работают более 300 компаний-резидентов, в которых трудятся 9,5 тыс. человек.

23 июля председатель правительства пообщался с представителями студенческих отрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС). Он назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог, объединяющих Транссибирскую магистраль и БАМ.