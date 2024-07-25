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В Минэкономразвития указали на рост инвестиций в цифровые технологии на 80%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Инвестиции российских компаний в цифровые технологии выросли на 80% за последние четыре года. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев в среду, 24 июля.

Выступая на научно-практической конференции «Партнерство стран БРИКС по развитию цифровой экономики: перспективы бесшовного трансграничного взаимодействия», Кондратьев отметил, что в настоящее время развитие цифровых технологий в РФ прогрессирует, значительную поддержку оказывает правительство.

«За последние четыре года инвестиции российских компаний в цифровые технологии выросли более чем на 80% и достигли свыше 4 трлн рублей. За это время объем средств, направленных на развитие IT-инфраструктуры, увеличился на треть — до 1,5 трлн рублей, а на внедрение программных продуктов — в 2,5 раза», — отметил он.

По словам Кондратьева, заметен и рост спроса на российскую продукцию в этой сфере. Так, с 2020 года продажи российских программных продуктов и других цифровых решений увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений в различных отраслях экономики — в пять раз.

«На сегодняшний день государство и бизнес в России реализуют свыше 150 совместных инициатив по внедрению передовых российских программ на наших предприятиях в ключевых отраслях экономики», — проинформировал Кондратьев.

Он добавил, что упор делается на развитие логистики и транспорта, налаживается бесшовное логистическое сотрудничество со странами БРИКС.

Также директор департамента указал на особую роль развития технологий искусственного интеллекта во всех отраслях экономики. Треть российских компаний, по его словам, уже используют ИИ для повседневных рабочих задач. По прогнозам Минэкономразвития России, к 2030 году вклад ИИ в национальный ВВП может превысить 10 трлн рублей и составит около 6%.

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Ранее в этот день директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов рассказал «Известиям», что в России нужно ввести налог на прибыль, полученную путем майнинга, и он будет приносить в бюджет страны около 50 млрд рублей в год.

Накануне, 23 июля, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко в разговоре с «Известиями» отметил, что введение майнинга в правовое поле поможет развитию IT-сферы и создаст рабочие места. Кроме того, законодательные меры позволят бороться с серыми майнерами, которые создают энергодефицит в некоторых регионах.

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