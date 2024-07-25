Российские исследователи первыми научили ИИ адаптироваться к новым действиям без участия человека

Первую в мире модель в области контекстного обучения, которая самостоятельно адаптируется к новым действиям, разработали российские ученые из научно-исследовательской лаборатории T-Bank AI Research и Института AIRI. Об этом сообщили в Т-Банке.

Получившая название Headless-AD модель способна самостоятельно обучаться новым действиям всего на нескольких примерах.

Презентуя разработку, эксперты отметили, что ранее ИИ-системы могли совершать только определенный набор действий, а для выполнения новых задач им требовалось переобучение с нуля. Данный процесс требовал задействования дополнительных финансовых и вычислительных ресурсов.

Новая разработка позволяет создавать ИИ-системы, которые будут сами адаптироваться к новым задачам без участия человека. Headless-AD умеет выполнять в пять раз больше действий, чем заложено в нее при обучении, отметили исследователи.

Как указали ученые, на основе новинки могут, например, создаваться персональные роботы-помощники по дому. Модель предполагает «возможность адаптации к индивидуальному контексту и особенностям быта, что позволяет домашним роботам без переобучения осваивать новые действия, необходимые для быта каждого отдельного домохозяйства», отметили ее создатели.

Было проведено несколько экспериментов, сравнивающих Headless-AD и ближайшие аналоги на разных задачах. Было установлено, что Headless-AD может рекомендовать в пять раз больше товаров по сравнению с тем количеством, которым ее обучали.

В ходе экспериментов также выяснилось, что Headless-AD способна к выполнению любой комбинации и количества действий при сохранении качества и без дополнительных затрат вычислительных ресурсов. В результате использования модели применение ИИ становится более быстрым и менее затратным, добавили эксперты.

Результаты исследования были представлены на Международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), которая в этом году проходит в 41-й раз в Вене, Австрия.