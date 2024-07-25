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«Синергия» откроет техникум цифровых профессий в узбекском Намангане в сентябре

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Фото: пресс-служба Корпорации «Синергия»
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Российский университет «Синергия» откроет техникум цифровых профессий в Намангане (Узбекистан). В 2024/2025 учебном году в нем начнут обучать IT-профессиям в очной и очно-заочной формах, сообщили в пресс-службе вуза.

О необходимости наращивания кадрового потенциала IT-отрасли говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита делегации корпорации «Синергия» в республику. Страна намерена в 2024 году увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд. В настоящее время государство активно инвестирует в подготовку квалифицированных специалистов сферы информационных технологий как основного ресурса инновационного развития.

В первую приемную кампанию в техникум цифровых профессий «Синергия» наберут абитуриентов по наиболее востребованным в Узбекистане направлениям: «Системное администрирование», «Веб-разработка» и «Информационная безопасность». В будущем на базе техникума планируют открыть программы дополнительного профессионального образования.

«Мы активно развиваем сеть колледжей цифровых профессий в российских регионах. Наманганский техникум станет первым зарубежным учебным заведением этой сети. “Синергия” работает над повышением доступности качественного образования и стремится внести вклад в сохранение кадрового потенциала на местах. Техникум в Узбекистане будет готовить IT-специалистов, столь необходимых экономике государства. Сегодня многие узбекские абитуриенты выбирают учебу за рубежом и после выпуска остаются там работать. Открытие техникума в Намангане будет препятствовать оттоку талантливой молодежи и способствовать развитию региона», ― отметил президент «Синергии» Вадим Лобов.

Еще один проект «Синергии» в Узбекистане направлен на профориентацию школьников. В республике запустили международный детский образовательный центр Synergy Hub Junior. Он проводит тематические смены в Намангане и Ташкенте. Занятия рассчитаны на детей в возрасте 8–15 лет и включают деловые игры и мастер-классы, которые знакомят учащихся с современными специальностями в сферах дизайна, маркетинга и программирования.

По словам Вадима Лобова, «Синергия» продолжит развивать образовательные проекты в Узбекистане. В 2025 году в Ташкенте откроется филиал университета «Синергия». Кроме того, в городах республики планируется запуск сети техникумов цифровых профессий, подобных наманганскому.

С 2023 года университет развивает аналогичную сеть учебных заведений в российских регионах. Колледжи цифровых профессий «Синергия» работают в Якутске и Омске. В 2024 году еще один откроется в Мурманске. Кроме того, запланировано создание колледжей в Санкт-Петербурге, Волгограде и Екатеринбурге.

Набор специальностей в заведениях сети колледжей может варьироваться: в корпорации «Синергия» следят за социально-экономической ситуацией в российских регионах и других странах и предлагают профессии, наиболее востребованные на местном рынке труда. Например, колледж в Якутске готовит кадры для креативных индустрий, в том числе программистов, специалистов по кибербезопасности, маркетологов, дизайнеров и аниматоров. В Омске также учат финансовым, экономическим и IT-профессиям.

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