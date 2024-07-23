В Сербии задержали инженеров оборонного предприятия по подозрению в шпионаже
В Сербии задержали трех работников оборонного предприятия, которые подозреваются в шпионаже. Об этом сообщила сербская газета «Вечерние новости» в понедельник, 22 июля.
Задержаны были три инженера, работавших на одном из крупнейших оборонных предприятий Сербии «Крушик», находящемся в городе Валево. На производстве занимаются изготовлением боеприпасов, ракет и прочего вооружения, а также военной техники и амуниции.
По месту жительства задержанных были проведены обыски, в них участвовали сотрудники Агентства безопасности и информации Сербии, военной контрразведки, МВД и прокуратуры.
Газета сообщила, что, предположительно, задержанные долгое время передавали иностранным спецслужбам конфиденциальную информацию, касающуюся военной сферы. Отмечалось, что деятельность подозреваемых «нанесла большой ущерб государственной и военной безопасности Сербии».
Страна, на которую работали подозреваемые в шпионаже, не называлась.
Ранее, 15 июня, минобороны Великобритании заподозрило китайского поставщика армейских эмблем для головных уборов военных в шпионаже. В материале Finanical Times отмечалось, что в результате замены королевского герба понадобилась замена кокард на головных уборах военных. Подряд на производство значков получила йоркширская компания Wyedean Weaving, которая частично задействует заводы в Китае. Возникли подозрения, что в готовые кокарды могли быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики.