Победителями конкурса «Большая перемена» стали 300 школьников 5-7-х классов

В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала пятого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7-х классов и участников международного трека. Как сообщили организаторы 22 июля, победителями конкурса стали 300 учащихся. В финал же международного трека вышли ребята из 30 стран мира, а победителями стали 99 участников.

Наибольшее количество награжденных в указанной возрастной категории — участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, а также Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей и Республики Башкортостан.

Самыми популярными из 12 направлений «Большой перемены» среди финалистов стали вызовы «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Предпринимай!», «Помни!» и «Служи Отечеству!». Всего в конкурсе, который является флагманским проектом «Движения первых», участвовали 700 школьников из 68 регионов РФ и 193 старшеклассника из 30 стран.

Поздравление финалистам конкурса направил президент России Владимир Путин. Его приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Присоединяясь к поздравлениям финалистов, Кириенко также отметил, что в этом году в «Большой перемене» принимают участие более 3 млн человек со всей России.

«В этом году в «Большой перемене» участвует 3,5 млн человек со всей нашей огромной страны. Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители. Давайте скажем спасибо вашим родным и близким: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, наставникам и педагогам», — обратился он.

Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

В мае прошлого года презентация конкурса «Большая перемена» проходила в Москве на площадке студии российского общества «Знание» для школьников Донецкой и Луганской народных республик. Гостями встречи стали более 500 человек.