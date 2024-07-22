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Жителей Красноярского края предупредили о граде и грозах

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В ближайшие сутки в Красноярском крае ожидаются ливни с грозами. Местами выпадет град.

Непогода ожидается 23 июля в центральных районах региона, в том числе в Красноярске. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Во время неблагоприятных погодных условий возможен обрыв электрических проводов, повреждение заборов и зданий, а также падение деревьев. Спасатели рекомендуют красноярцам обходить стороной рекламные щиты, легкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания. Не следует подходить к оборвавшимся проводам. Водителям рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее в этот день сообщалось о введении режима ЧС в связи с подтоплением жилых домов в Сахалинской области. Причиной подтопления стали обильные осадки в течение двух суток.

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