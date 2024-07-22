Столичный суд возместил ущерб владельцу сгоревшего Lamborghini
Измайловский районный суд Москвы возместил ущерб владельцу сгоревшего в столице в прошлом году автомобиля Lamborghini. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Владельцем сгоревшего транспорта числится частная организация, сдающая в прокат автомобили премиум-класса.
«Между истцом и ответчиком был заключен договор аренды автомобиля марки Lamborghini для личного пользования. В период действия договора произошло возгорание автомобиля, в результате чего он полностью сгорел. По мнению истца, это произошло из-за неправильной эксплуатации автомобиля ответчиком», — говорится в сообщении в Telegram-канале инстанции.
Решением суда от 15 июля исковые требования были удовлетворены.
Автомобиль загорелся 5 августа 2023 года в центре Москвы в Хилковом переулке на проезжей части. Кадрами с места происшествия делились очевидцы в соцсетях. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3 кв. м. О пострадавших не сообщалось.
9 августа водитель сгоревшего Lamborghini рассказал «Известиям», что взял спорткар в аренду у частной организации. Аренда авто, по его словам, стартует от 50 тыс. рублей за сутки. Его заставили написать расписку о виновности. Вместе с тем в автомобиле сгорели документы и деньги. Тогда он сообщал, что намерен писать заявление в правоохранительные органы для возмещения ущерба.