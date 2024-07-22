Блогеров обяжут получать лицензию
Блогеров заставят получать лицензию на образовательную деятельность. В Госдуме намерены контролировать качество курсов и онлайн-семинаров, сообщает телеканал «Известия». Авторы проекта также отмечают, что рынок подобных услуг в интернете очень перспективный. По итогам 2023 года выручка в сегменте составила 123 млрд рублей. Авторы поправок также приводят показатели прибыли самых популярных ниш онлайн-образования. Так, курсы по обучению новым профессиям принесли создателям почти 8 млрд рублей, по здоровью — около 4 млрд. Курсы по предпринимательству принесли блогерам более 4,5 млрд рублей, а по психологии — 3,7 млрд. На обучение эзотерике ученики потратили около 3,5 млрд.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.