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Источник сообщил об одобрении правительством законопроекта о регулировании майнинга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство России поддержало законопроект о регулировании добычи криптовалюты перед первым чтением в Государственной думе при условии его доработки в соответствии с предложениями кабмина. Это 22 июля подтвердил «Известиям» источник, близкий к правительству.

Документ предполагает установить правила осуществления майнинга, в том числе ведение реестра участников добычи криптовалют. Требования к майнингу будет устанавливать правительство по согласованию с Центральным банком (ЦБ). Кроме того, установят федеральный‌ орган исполнительной‌ власти, который будет контролировать соблюдение этих правил.

При этом правительство предложило убрать запрет на рекламу товаров и услуг для выпуска цифровых валют. Отмечается, что это может затруднить добросовестным май‌нерам покупку необходимого оборудования. Кабмин также посоветовал исключить из законопроекта запрет на обращение цифровых валют на территории РФ. Также хотят разрешить использование российской инфраструктуры для продажи таких активов.

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Ранее, в начале июля, замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что в ведомстве прилагают все усилия, чтобы еще до конца этого года было принято законодательство о регулировании майнинга. Как он отметил, есть два подхода к майнингу. Первый — посмотреть на майнинг как на «некое зло, которое непонятно на что тратит электроэнергию и непонятно куда результат этой работы продается». Чебесков отметил, что на данный момент из-за отсутствия нормального регулирования такое случается. Второй подход заключается в том, что майнинг станет легальной отраслью, которая будет платить налоги.

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