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Эксперт дал советы по открытию вклада и накопительного счета

Голованов: до 26 июля лучше всего открывать не вклад, а накопительный счет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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До 26 июля лучше всего открывать не вклад, а накопительный счет, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Об этом он рассказал «Известиям» 22 июля.

Эксперт напомнил, что в этот день должно состояться заседание Центробанка, на котором регулятор может пересмотреть свой прогноз по инфляции и даже поднять ключевую ставку. Если это произойдет, то доходность по вкладам повысится, поэтому те, кто внесет деньги на депозит сейчас, рискуют проиграть и недополучить прибыль. Например, человек может положить средства под 18%, а после заседания Центробанка, 27 июля ставки по вкладам могут вырасти и банк будет предлагать уже 19%, однако вкладчик уже не сможет этим воспользоваться.

Как объяснил Голованов, разница между банковским вкладом и накопительным счетом в том, что в первом случае ставка зафиксирована на весь срок действия договора. Накопительный счет отличается тем, что у него нет фиксированной ставки: она может измениться — например, из-за решений, принятых регулятором. Кроме того, нет четко обозначенного договором срока — чаще всего, средства можно снять со счета в любой момент. Поэтому, по его мнению, в настоящее время разумнее положить деньги именно на накопительный счет — даже если банк будет предлагать ту же доходность 18%, что и на вкладе. При этом после заседания Центробанка, если на нем будет принято решение о поднятии ключевой ставки, можно оперативно переложить средства на вклад или же оставить всё как есть — в случае, если текущие условия по счету будут устраивать вкладчика, считает эксперт.

В то же время, по его мнению, ждать до 26 июля и ничего не делать тоже не стоит — средства должны работать и приносить прибыль, поэтому накопительный счет с дальнейшим пересмотром в пользу вклада является оптимальным инструментом за счет доходности и гибкости.

«При открытии вклада я не стал бы рассматривать варианты на слишком длительный срок — оптимально год-полтора, но не более двух лет. Тем более, что банки традиционно предлагают по таким «длинным» вкладам выгодные условия. Дольше находиться в рублевой доходности может быть рискованно из-за инфляции и девальвации. Старайтесь диверсифицировать капитал — например, параллельно с рублевым вкладом часть средств вложите в валюты других стран. Обратите внимание на юаневые облигации или иные подобные инструменты», — сказал эксперт.

Голованов предположил, что Центробанк пойдет на понижение ставки только к 2025 году. Поэтому, по его слова вклад, открытый нынешним летом под 18–19%, через год будет весьма выгоден — если к тому моменту банки перестанут предлагать подобную доходность. Из других надежных инструментов, доступных российским инвесторам, он назвал золото.

Выше шаг: ставки по вкладам на срок более года достигли 18–20%
Какие банки предлагают такие условия и продолжат ли игроки увеличивать доходность

Ранее, 14 июля, сообщалось, что крупные банки повысили ставки по депозитам. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов рассказал «Известиям», что игроки увеличивают доходность по длинным вкладам, потому что рынок ожидает повышения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта на заседании совета директоров Банка России в конце июля. Это обусловлено риторикой регулятора и наблюдаемой инфляцией, уточнил он.

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