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Маск сообщил о производстве человекоподобных роботов для Tesla

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Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания Tesla, которая производит электромобили, будет использовать человекоподобных роботов для работы внутри компании, а затем может начать создавать их и для других организаций. Об этом 22 июля сообщило издание The Wall Street Journal.

«Tesla хочет, чтобы роботы помогли производить ее автомобили более эффективно, выполнять сложные задачи и сокращать нехватку рабочей силы», — приводит заявление компании WSJ.

Изначально гуманоидные роботы Tesla будут выпускаться для использования внутри компании. В больших объемах их производство будет запущено не ранее 2026 года. Стоимость роботов будет составлять меньше $20 тыс. В них будут предусмотрены функции для общения, а также программа мер безопасности для контроля происходящего на производстве.

Маск неоднократно заявлял, что собирается использовать искусственный интеллект и роботов для упрощения производственных процессов. В то же время бизнесмен много раз говорил и о потенциальных угрозах для человечества, которые может нести в себе искусственный интеллект (ИИ). В частности, в прошлом месяце он заявил, что верит, будто использование ИИ может привести к гибели человечества. В начале июня человекоподобный робот Optimus Gen 2 от Tesla уже был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 в Шанхае.

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До этого, 14 июня, Маск заявил, что рассчитывает устроить на работу тысячи роботов. По его прогнозу, человекоподобные машины Optimus наполнят заводы компании Tesla в 2025 году. Роботы-гуманоиды смогут выполнять работу, воспринимая команды на слух. Модели Optimus будут человеческого роста и смогут поднимать до 20 кг. Еще в 2022 году Маск представил прототип человекоподобных машин. Роботы махали руками со сцены и даже смогли полить цветы.

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