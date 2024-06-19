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Илон Маск оценил риск гибели человечества от ИИ и призвал сохранять оптимизм

Маск оценил риск гибели человечества от ИИ в 20% и призвал сохранять оптимизм
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Фото: REUTERS/David Swanson
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что шанс уничтожения человечества искусственным интеллектом (ИИ) колеблется от 10% до 20%, однако призвал сохранять оптимизм. Об этом 19 июня написала газета-таблоид Daily Mail.

По данным издания, бизнесмен долгое время критиковал ИИ, заявляя, что бесконтрольное развитие может привести к уничтожению человечества.

«Я склонен согласиться с Джеффом Хинтоном — одним из крестных отцов искусственного интеллекта — он считал, что существует 10–20% вероятность того, что произойдет что-то ужасное», — заявил он на Международном фестивале «Каннские львы».

Маск отметил, что распространение ИИ может стать причиной массовой депрессии и рефлексии.

«Если ИИ может делать всё, что вы можете, но лучше, какой смысл что-то делать? Я думаю, что произойдет экзистенциальный кризис», — поделился он.

Несмотря на это, предприниматель призвал сохранять оптимизм. Он заявил, что хотел бы быть в числе тех людей, кто переживет апокалипсис в случае, если работа ИИ выйдет из-под контроля.

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Ранее Маск называл такую же вероятность гибели человечества от развития ИИ на семинаре «Великие дебаты об ИИ» 1 апреля. В марте он поделился мнением, что к 2029 году искусственный интеллект станет умнее любого человека на Земле.

11 июня Маск заверил, что запретит использовать в своих компаниях технику компании Apple, если в нее интегрируют технологии ИИ. По его словам, это недопустимое нарушение в сфере безопасности со стороны технического гиганта.

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