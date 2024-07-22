Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ в июле

Совета директоров Центробанка (ЦБ) на заседании по ключевой ставке 26 июля может принять решение о повышении ключевой ставки с 16% до 18%, считают опрошенные «Известиями» эксперт.

«С нашей точки зрения, ускорение инфляции в последние пару месяцев, рост инфляционных ожиданий населения и всё еще высокие темпы кредитования позволяют ожидать повышения ставки сразу до 18%. Высокая инфляция и быстрый рост кредитования говорят о том, что, даже не смотря на столь высокий уровень ставок, этого недостаточно для охлаждения спроса. Скорее всего, ЦБ также сохранит жесткую риторику — его сигнал дополнительно влияет на жесткость денежно-кредитных условий. Хотя возможны и другие комбинации — например, повышение ставки до 17,5% с комментарием о возможном будущем повышении», — отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

Эксперт добавил, что, согласно базовому сценарию, ставка останется на уровне 18% до конца года. Однако если инфляция не начнет устойчиво замедляться, он не исключил и новых повышений ставки.

«В пятницу ЦБ повысит процентную ставку <…> и таким образом, ключевая ставка будет 18%. Но на этом не остановится ЦБ и в сентябре повысит ставку еще до 20%», — добавил в свою очередь эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто, предположив, что затем регулятор возьмет паузу до марта следующего года.

Ранее, 19 июля, 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка предположили, что ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п. до 18% по итогам заседания 26 июля. Трое экспертов допустили ее рост сразу до 19–20%.