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IT-бизнесмен Гуринович заявил о выкупе прав на марку Hamster Kombat в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один из основателей сервисов CarPrice и CarMoney — предприниматель из Санкт-Петербурга Эдуард Гуринович заявил, что стал эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat в России. Об этом 22 июля он сообщил в своем Telegram-канале.

Бизнесмен рассказал, что он и его команда выкупили права на торговую марку.

«Команда проекта дала нам право официально зарегистрировать товарный знак «HAMSTER KOMBAT» из-за нарастающей волны мошенников по всему миру», — написал он, добавив, что игроки из РФ часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) подтвердили «Известиям», что заявка на регистрацию такого товарного знака действительно подана.

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Ранее, 19 июля, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить игру Hamster Kombat в России. По его словам, она является мошенничеством и представляет собой манипулирование и использование психологии граждан.

Hamster Kombat — это игра в виде мини-приложения в Telegram. Пользователям предлагается стать владельцем криптобиржи, выполнять задания в виде отгадывания кодов азбуки Морзе и ежедневных комбо из карт, за которые можно получить внутриигровую валюту. Средства можно потратить на улучшение карточек, дающих пассивный доход внутри игры. Таким образом разработчики привлекают внимание к своей криптовалюте HMSTR, которая, как заявляется, должна выйти на реальные криптобиржи и торговаться там, а все принимавшие участие люди после конвертации получат какое-то количество HMSTR в сети, созданной миллиардером Павлом Дуровым, TON на свой кошелек, привязанный к приложению.

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