IT-бизнесмен Гуринович заявил о выкупе прав на марку Hamster Kombat в РФ

Один из основателей сервисов CarPrice и CarMoney — предприниматель из Санкт-Петербурга Эдуард Гуринович заявил, что стал эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat в России. Об этом 22 июля он сообщил в своем Telegram-канале.

Бизнесмен рассказал, что он и его команда выкупили права на торговую марку.

«Команда проекта дала нам право официально зарегистрировать товарный знак «HAMSTER KOMBAT» из-за нарастающей волны мошенников по всему миру», — написал он, добавив, что игроки из РФ часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) подтвердили «Известиям», что заявка на регистрацию такого товарного знака действительно подана.

Ранее, 19 июля, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить игру Hamster Kombat в России. По его словам, она является мошенничеством и представляет собой манипулирование и использование психологии граждан.

Hamster Kombat — это игра в виде мини-приложения в Telegram. Пользователям предлагается стать владельцем криптобиржи, выполнять задания в виде отгадывания кодов азбуки Морзе и ежедневных комбо из карт, за которые можно получить внутриигровую валюту. Средства можно потратить на улучшение карточек, дающих пассивный доход внутри игры. Таким образом разработчики привлекают внимание к своей криптовалюте HMSTR, которая, как заявляется, должна выйти на реальные криптобиржи и торговаться там, а все принимавшие участие люди после конвертации получат какое-то количество HMSTR в сети, созданной миллиардером Павлом Дуровым, TON на свой кошелек, привязанный к приложению.