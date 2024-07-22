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В Госдуме оценили законопроект о взыскании долгов через нотариуса

Диденко: упрощение взыскания долгов по ЖКХ снизит нагрузку на судебную систему
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Предложение взыскивать долги по ЖКХ через нотариусов — одно из возможных решений проблемы, считает глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко. Об этом он рассказал «Известиям» 22 июля, уточнив, что это снизит нагрузку на судебную систему.

«Проблема долгов за услуги ЖКХ стоит действительно очень остро, и предложение упростить их взыскание через институт исполнительной надписи нотариуса — это одно из возможных решений. Прежде всего это снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит временные и финансовые затраты, связанные с судебными разбирательствами», — заявил Диденко.

По его словам, нужно понимать, что долги бывают разные: например, долг, образовавшийся в результате ошибки управляющей компании или даже попытки записать на человека чужой долг. Кроме того, иногда задолженность образовывается по техническим причинам, например в результате несвоевременного получения «платежки», потому что она потерялась или не прошел банковский перевод.

«Кроме того, нотариальная надпись не предусматривает детального рассмотрения дела, что может привести к ошибкам и несправедливым решениям. Поэтому очень важно в случае введения такого механизма взыскания долгов за ЖКХ не допустить того, чтобы процедура стала конвейерной, когда судебные приставы будут приходить на следующий день после формирования долга за один месяц», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что введение такой процедуры потребует усиления контроля за деятельностью нотариусов, чтобы обеспечить соблюдение всех процессуальных прав должников и предотвратить возможные злоупотребления со стороны взыскателей.

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Ранее в этот день сообщалось, что главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой и другими депутатами подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается долги по ЖКХ взыскивать через нотариусов. Как выяснили «Известия», в документе отмечается, что причинами образования задолженности в первую очередь является низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов. Предполагается, что исполнительная надпись нотариуса может стать одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности.

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