На Украине сообщили о нехватке более 4 млн работников для роста ВВП

На Украине фиксируется дефицит кадров, для роста ВВП ей не хватает 4,5 млн работников. Об этом 22 июля заявила замглавы министерства экономики страны Татьяна Бережная на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

«По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 млн работников дополнительно», — приводит ее слова украинская Судебно-юридическая газета.

При этом Бережная отметила, что демографическая ситуация серьезно влияет на экономику Украины. По информации ведомства, в 2021 году рынок труда в стране официально насчитывал 11,5 млн человек, а в 2023-м сократился до 9 млн трудоустроенных, уточняет «Газета.Ru».

В числе причин кадрового дефицита и структурной безработицы на Украине Бережная назвала мобилизацию граждан в армию, их выезд за границу и внутреннюю миграцию.

Ранее, 1 июня, агентство Bloomberg сообщало, что на украинских предприятиях остро стоит проблема нехватки рабочей силы, а поиск сотрудников занимает всё больше времени. По его данным, брешь на рынке труда на Украине возникла после бегства из страны миллионов людей и мобилизации трудоспособных мужчин.

В конце мая Нацбанк Украины также признал нехватку рабочей силы из-за мобилизации и спрогнозировал длительное сохранение напряженной ситуации на рынке труда. Из данных регулятора следовало, что самая сложная ситуация складывается в стране в сферах логистики и розничной торговли.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в апреле подписал закон об ужесточении мобилизации. Он уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.