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На Украине сообщили о нехватке более 4 млн работников для роста ВВП

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alona Nikolaievych
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На Украине фиксируется дефицит кадров, для роста ВВП ей не хватает 4,5 млн работников. Об этом 22 июля заявила замглавы министерства экономики страны Татьяна Бережная на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

«По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 млн работников дополнительно», — приводит ее слова украинская Судебно-юридическая газета.

При этом Бережная отметила, что демографическая ситуация серьезно влияет на экономику Украины. По информации ведомства, в 2021 году рынок труда в стране официально насчитывал 11,5 млн человек, а в 2023-м сократился до 9 млн трудоустроенных, уточняет «Газета.Ru».

В числе причин кадрового дефицита и структурной безработицы на Украине Бережная назвала мобилизацию граждан в армию, их выезд за границу и внутреннюю миграцию.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
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Ранее, 1 июня, агентство Bloomberg сообщало, что на украинских предприятиях остро стоит проблема нехватки рабочей силы, а поиск сотрудников занимает всё больше времени. По его данным, брешь на рынке труда на Украине возникла после бегства из страны миллионов людей и мобилизации трудоспособных мужчин.

В конце мая Нацбанк Украины также признал нехватку рабочей силы из-за мобилизации и спрогнозировал длительное сохранение напряженной ситуации на рынке труда. Из данных регулятора следовало, что самая сложная ситуация складывается в стране в сферах логистики и розничной торговли.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в апреле подписал закон об ужесточении мобилизации. Он уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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